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В мире
7 нелегальных мигрантов из Казахстана погибли в Южной Корее за полгода – МИД
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danilov 02 Апреля 2019 в 09:42:10
7 нелегальных мигрантов из Казахстана погибли в Южной Корее за последние полгода, сообщил в понедельник руководитель пресс-службы МИД республики Айбек Смадияров.

«По «зеленому коридору» хотелось бы сообщить, что по информации, которой мы сейчас владеем, она еще не полная, ожидаем более полую информацию еще от южнокорейской стороны, но на сегодняшний день с начала этого года уже более тысячи наших граждан вернулись домой добровольно, а есть те, кто были депортированы – их число еще больше, но пока не разглашается эта цифра», - сказал Смадияров.

По его словам, операция продолжается, граждане Казахстана еще остаются в Южной Корее.

«Хотелось бы сообщить еще неприятные новости, которые мы получаем. За последнее время уже на территории Южной Корее погибли 7 нелегальных мигрантов из Казахстана. По причине того, что они целый день работают на тяжелой работе, они приходят вечером домой, ложатся спать и уже не просыпаются. Возраст от 30 до 40 лет, молодой организм даже такой нагрузки не выдерживает», - сказал Смадияров, уточнив, что это данные за последние полгода.

Он отметил, что из-за отсутствия договора с работодателем и медицинской страховки возникают проблемы с доставкой их тел в Казахстан.

«Эта вся нагрузка ложится на плечи их родственников. Доставка одного тела из Южной Корее в Казахстан стоит $6-7 тыс.», - сказал Смадияров.

https://vlast.kz/novosti/32465-7-nelegalnyh-migrantov-iz-kazahstana-pogibli-v-uznoj-koree-za-polgoda-mid.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  GoodZone 02.04.2019 в 12:10:41   # 716405
А может задаться вопросом, почему они туда поехали, что стало причиной того, что молодые, здоровые люди оставили свои семьи, родителей и отправились на чужбину? Было бы все здесь так замечательно, как на хабаре показывают и статистика рисует наверняка они бы лучше здесь экономику нашей страны поднимали, здесь налоги платили. Конечно трудовые мигранты будут всегда и везде, но ЗП в 50-70 тыс тенге (150-200 долларов) - это ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО НАД СВОИМ НАРОДОМ. При этом продаем свои ресурсы десятилетиями , а это ведь народные богатства... и кое-кто при этом с форбса не вылазит, повышая рейтинги ежегодно... может пора уже призадуматься - при правильном использовании всего, что мы распродали за 30 лет независимости здесь можно было Швейцарию и Сингапур вместе взятые построить...
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