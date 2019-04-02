7 нелегальных мигрантов из Казахстана погибли в Южной Корее за полгода – МИД

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danilov 02 Апреля 2019 в 09:42:10
«По «зеленому коридору» хотелось бы сообщить, что по информации, которой мы сейчас владеем, она еще не полная, ожидаем более полую информацию еще от южнокорейской стороны, но на сегодняшний день с начала этого года уже более тысячи наших граждан вернулись домой добровольно, а есть те, кто были депортированы – их число еще больше, но пока не разглашается эта цифра», - сказал Смадияров.
По его словам, операция продолжается, граждане Казахстана еще остаются в Южной Корее.
«Хотелось бы сообщить еще неприятные новости, которые мы получаем. За последнее время уже на территории Южной Корее погибли 7 нелегальных мигрантов из Казахстана. По причине того, что они целый день работают на тяжелой работе, они приходят вечером домой, ложатся спать и уже не просыпаются. Возраст от 30 до 40 лет, молодой организм даже такой нагрузки не выдерживает», - сказал Смадияров, уточнив, что это данные за последние полгода.
Он отметил, что из-за отсутствия договора с работодателем и медицинской страховки возникают проблемы с доставкой их тел в Казахстан.
«Эта вся нагрузка ложится на плечи их родственников. Доставка одного тела из Южной Корее в Казахстан стоит $6-7 тыс.», - сказал Смадияров.
https://vlast.kz/novosti/32465-7-nelegalnyh-migrantov-iz-kazahstana-pogibli-v-uznoj-koree-za-polgoda-mid.html
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