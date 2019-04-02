Бывший президент Уругвая Хосе Мухики.

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piratkz 02 Апреля 2019 в 17:57:52
Комментарии, по рейтингу, по дате
MишаМашкевич 03.04.2019 в 00:08:38 # 716479
Ведь потребность в роскоши или излишки появляется только после насыщенение базовых потребностей.
Жадность по сути это инстинкт бедных.
Это удел большинства людишек и без разницы бедный богатый, психология такая у массы. Только единицы способны не замечать роскоши, хотя и там она присутствует только что напоказ не выставляется. Пример Сталин был прост, но курил папиросы не дешовые, махру же не курил, а папиросы и есть атрибут роскоши )))))) Крайне безразличен был к роскоши Сталин, а зачем ему, когда у его ног лежала одна из самых богатых стран и он управлял ею. Какие деньги тут размер другой и полет мысли другой. А взять Потроха, который за 5 лет свое состояние увеличил в 95 раз. Тут и видно кто и кому служит.
Судьба дала ему шанс заявить о себе на весь мир, и он его использовал
Про одних смеются, а других уважают