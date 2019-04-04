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Умер режиссер Георгий Данелия 4 апреля 2019
На 89-м году жизни умер советский и российский режиссер Георгий Данелия. Об этом родственники сообщили «Новой газете» и подтвердили «РИА Новости» в Союзе кинематографистов России. Георгий Данелия умер от остановки сердца, сообщает ТАСС со ссылкой на его жену Галину Юркову-Данелия.
Режиссер заслужил уважение и славу! Только "Кин-Дза-Дза я лично так и не воспринял.
Много хороших фильмов снял.
Классика комедий в СССР.
Его фильмы наше детство.
Всей страной смотрели .
Соболезнуем.
Великий ушел .