Наглядная инфографика о системе социального рейтинга в Китае

Дональд Федорович прибыл в Британию и уже недоволен, как это дело освещает CNN, о чем и сообщил в ему миру в твиттере. Ну что ж, имеет право ))). Но самый прикол не в CNN. Прикол в том, что Трамп должен был встретиться с Королевой ещё до визита в Японию. Ему отказали с чудесной формулировкой - у Ее Величества обострилась болезнь - пяточная шпора. Ирония в том, что никогда ранее не объявлялось о таких проблемах у Бабушки. А вот Трамп именно по причине "пяточной шпоры" от армии откосил в свое время. Вот ему и показали, кто тут настоящий вояка ))). Тонкий английский юмор, чо ))).