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В мире
Наглядная инфографика о системе социального рейтинга в Китае
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danilov 04 Июня 2019 в 10:37:46
Максимально возможный рейтинг для любого гражданина КНР составляет 1 300 баллов, минимальный - 600. Начальный «капитал» для всех составляет 1 000 баллов.

Выступаешь в качестве донора крови, участвуешь в благотворительности или хвалишь любимую партию в соцсетях - рейтинг улучшается. Ездишь пьяным за рулем, не навещаешь пожилых родственников (да, именно так), пишешь про любимую партию плохие слова в соцсетях - рейтинг ухудшается.

Обладателей низкого рейтинга не пустят на борт самолета и поезда ВСМ, откажут в банковском кредите и подвергнут натуральной травле на госуровне («позорные» билборды по всему городу, «проработка» в передачах на региональном ТВ и тд). Товарищи с высоким рейтингом получают приоритет при поступлении в институт или найме на работу, бесплатный абонемент в фитнес-клуб, послабление в налогах и тд и тп.


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Комментарии, по рейтингу, по дате
  Пермяк 04.06.2019 в 11:02:30   # 722766
Жесть. Не хвалишь партию тебе 3,14здец.
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  NBE 04.06.2019 в 11:21:36   # 722771
Новый уровень развития общества, интересно понаблюдать (но конечно со стороны...)
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  arhar 04.06.2019 в 11:34:19   # 722772
Ниже 600 балов- на переработку...
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  Nafis 04.06.2019 в 11:51:04   # 722778
Цитата: arhar от 04.06.2019 05:34:19
Ниже 600 балов- на переработку...

Родственники официально отказываются от родства. Соседи и друзья нездороваются. Обслуживание и доступ к услугам ограничен...
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  shy_ric 04.06.2019 в 12:11:07   # 722781
ну так в Черном зеркале это уже показали..
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  KapitanNemo 04.06.2019 в 12:36:24   # 722786
Положительный отбор.
Китайцы проводят селекцию в собственном народе.
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  arhar 04.06.2019 в 14:10:06   # 722792
Quote:
Дональд Федорович прибыл в Британию и уже недоволен, как это дело освещает CNN, о чем и сообщил в ему миру в твиттере. Ну что ж, имеет право ))). Но самый прикол не в CNN. Прикол в том, что Трамп должен был встретиться с Королевой ещё до визита в Японию. Ему отказали с чудесной формулировкой - у Ее Величества обострилась болезнь - пяточная шпора. Ирония в том, что никогда ранее не объявлялось о таких проблемах у Бабушки. А вот Трамп именно по причине "пяточной шпоры" от армии откосил в свое время. Вот ему и показали, кто тут настоящий вояка ))). Тонкий английский юмор, чо ))).
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  старик 04.06.2019 в 18:49:12   # 722825
Мракобесие!
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