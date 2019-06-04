Наглядная инфографика о системе социального рейтинга в Китае

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danilov 04 Июня 2019 в 10:37:46
Выступаешь в качестве донора крови, участвуешь в благотворительности или хвалишь любимую партию в соцсетях - рейтинг улучшается. Ездишь пьяным за рулем, не навещаешь пожилых родственников (да, именно так), пишешь про любимую партию плохие слова в соцсетях - рейтинг ухудшается.
Обладателей низкого рейтинга не пустят на борт самолета и поезда ВСМ, откажут в банковском кредите и подвергнут натуральной травле на госуровне («позорные» билборды по всему городу, «проработка» в передачах на региональном ТВ и тд). Товарищи с высоким рейтингом получают приоритет при поступлении в институт или найме на работу, бесплатный абонемент в фитнес-клуб, послабление в налогах и тд и тп.
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Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: arhar от 04.06.2019 05:34:19
Ниже 600 балов- на переработку...
Ниже 600 балов- на переработку...
Родственники официально отказываются от родства. Соседи и друзья нездороваются. Обслуживание и доступ к услугам ограничен...
KapitanNemo 04.06.2019 в 12:36:24 # 722786
Китайцы проводят селекцию в собственном народе.
Дональд Федорович прибыл в Британию и уже недоволен, как это дело освещает CNN, о чем и сообщил в ему миру в твиттере. Ну что ж, имеет право ))). Но самый прикол не в CNN. Прикол в том, что Трамп должен был встретиться с Королевой ещё до визита в Японию. Ему отказали с чудесной формулировкой - у Ее Величества обострилась болезнь - пяточная шпора. Ирония в том, что никогда ранее не объявлялось о таких проблемах у Бабушки. А вот Трамп именно по причине "пяточной шпоры" от армии откосил в свое время. Вот ему и показали, кто тут настоящий вояка ))). Тонкий английский юмор, чо ))).