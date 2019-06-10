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В мире
Пассажирский самолет Air Astana совершил вынужденную посадку в Москве
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едридмадрид 10 Июня 2019 в 09:55:17
Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Самолет казахстанской авиакомпании Air Astana, выполнявший рейс Санкт-Петербург - Алма-Ата, по технической причине выполнил вынужденную посадку в одном из аэропортов Москвы в воскресенье в 16:23 по алматинскому времени (13:23 по Москве), сообщил департамент по корпоративным коммуникациям авиакомпании.

Как рассказали в департаменте, в процессе полета на дисплее сигнализации появилось сообщение о низком давлении масла в двигателе №1, в соответствии с процедурами безопасности экипаж принял решение о посадке в ближайшем аэропорту.

В компании отметили, что посадка самолета прошла в штатном режиме.

Как сообщили в ведомстве, инженеры ведут поиск и устранение неисправности на борту. По его данным, в настоящее время пассажиры находятся в терминале.

https://rg.ru/2019/06/09/reg-cfo/passazhirskij-samolet-air-astana-sovershil-vynuzhdennuiu-posadku-v-moskve.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

https://www.interfax.ru/russia/664517
Комментарии, по рейтингу, по дате
  DuMoH 10.06.2019 в 12:38:56   # 723422
Quote:
В компании отметили, что посадка самолета прошла в штатном режиме.

на одном двигателе
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