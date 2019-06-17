Дали стипендию $ 120 тыс — история кыргызстанки, поднявшейся в США с нуля

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едридмадрид 17 Июня 2019 в 14:31:38
Астра Рахматилла кызы окончила в США престижный университет и теперь работает в Сан-Франциско. Еще 10 лет назад она жила в Баткене и лишь мечтала о таких достижениях.
— Как вы решились уехать в Америку?
— Я с детства мечтала учиться за границей. Мне совсем не нравилось, как живут женщины в наших селах. Домашние хлопоты у них не заканчиваются: надо смотреть за детьми, убирать, готовить... Мне же хотелось развиваться, получить хорошую профессию.
Старший брат учился за рубежом. Приезжая домой, он говорил мне: "Если будешь хорошо учиться, сможешь ездить по миру и исполнить свои мечты". Родители тоже всегда придавали большое значение образованию. Папа — сотрудник налоговой службы, мама — библиотекарь. Я успешно окончила лицей и Баткенскую городскую музыкальную школу, умею играть на комузе и пианино. После лицея решила попробовать свои силы и поступить в университет в США.
— Как вам это удалось?
— В Кыргызстане я сдала ТОEFL (тест на знание английского языка. — Ред.), но баллов не хватило. Однако я все равно поехала в США и поступила в колледж на двухлетнее обучение. Выбрала своей специальностью бухгалтерию.
Сначала было трудно. Приходилось оплачивать не только учебу, но и жилье, питание, транспортные расходы и многое другое. Я подрабатывала в двух местах. К занятиям готовилась по ночам, времени на сон иногда не оставалось... Так жила не только я: в Америке около 80 процентов студентов работают в двух-трех местах. Можно не беспокоиться, только если у тебя богатые родители, которые регулярно снабжают деньгами.
— Сколько стоит учеба в колледже?
— Четыре тысячи долларов. Я сама их зарабатывала. После окончания колледжа поступила в Southern Methodist Unviersity в Далласе. Это один из самых престижных вузов в Соединенных Штатах, и оплата там высокая. Если не считать траты на проживание, в год требуется 57 тысяч долларов. Но 10 студентов, окончивших "мой" колледж, могли получать стипендию, и я вошла в эту десятку. За два с половиной года учебы университет выплатил мне более 120 тысяч долларов. Хотя подрабатывать все равно приходилось.
— Кем вы подрабатывали?
— Продавцом в магазинах, официанткой в кафе. Еще присматривала за детьми.
— А занятия музыкой бросили?
— Я привезла в США комуз и кыргызское платье. В колледже проводились мероприятия, где студенты из разных стран знакомили других с культурой своих народов, готовили национальные блюда. Я играла там на комузе и угощала кыргызскими блюдами. Многие люди фотографировались со мной и расспрашивали про Кыргызстан. В колледже висел стенд, где на разных языках было написано "Пусть будет мир во всем мире!". Я оставила там надпись на кыргызском.
— Сейчас вы работаете по специальности? Как в Штатах оценивается работа бухгалтера?
— После окончания вуза я переехала в Хьюстон. Работу искала месяц, потом устроилась бухгалтером в компанию, которая производит техническое оборудование. Продукция была дешевой, а зарплата невысокой — примерно 35-40 тысяч долларов в год, то есть около 3 тысяч в месяц. Для США это мало — здесь, чтобы хватало на все нужды, надо получать не меньше 5 тысяч долларов. Поэтому я начала искать другую работу, недавно переехала в Сан-Франциско. Теперь работаю бухгалтером в другой компании, и зарплата хорошая.
— Вы планируете вернуться в Кыргызстан?
— Пока не думала об этом. Может быть, когда-нибудь вернусь...
— Как живут кыргызы в США?
— В Далласе и Хьюстоне соотечественники собирались на празднование Нооруза, даже привезли из Кыргызстана юрту. Кроме того, в праздники торговали национальными блюдами и изделиями ручной работы, а деньги отдавали нуждающимся. Для детей открыли кыргызские школы, где их обучают языку, рассказывают о традициях и обычаях.
— Многие молодые кыргызстанцы хотят учиться за рубежом. Что вы им посоветуете?
— На родине я думала, что учеба за границей стоит дорого, а учиться трудно. Наверное, так считают многие. Но не надо бояться! Я поняла, что главное — желание, оно помогает добиваться поставленных целей. Близкие предупреждали, что не смогут оплатить мне учебу за границей, но я сказала, что надо найти деньги только на дорогу, а остальное заработаю сама.
Еще следует помнить, что ко всему нужно готовиться заранее: например, американские вузы принимают документы от абитуриентов за год вперед. То есть студентов на 2020 год начали записывать уже сейчас. Это важно.
— Какие у вас планы?
— В детстве я мечтала стать писателем или музыкантом. Эти мечты пока не воплотились, но когда-нибудь я обязательно напишу книгу.
https://ru.sputnik.kg/society/20190602/1044548851/usa-kyrgyzstanka-migraciya.html
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Любитель ММА 17.06.2019 в 15:04:14 # 724205