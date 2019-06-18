Бывший президент Египта Мохаммед Мурси умер в зале суда

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danilov 18 Июня 2019 в 10:03:54
Экс-президент Египта и бывший лидер исламистской организации "Братья-мусульмане" Мохаммед Мурси умер в зале суда, где его судили по делу о шпионаже, сообщает"Русская служба BBC".
Мурси среди прочего обвиняли в связях с палестинской радикальной группировкой ХАМАС и ливанской "Хезболлой". По данным египетских государственных СМИ, Мурси умер от инфаркта. О проблемах со здоровьем экс-президента ранее не сообщалось. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил свои соболезнования. Он поддерживал хорошие отношения с Мурси
"Пусть Господь утешит душу нашего брата Мурси, нашего мученика", – сказал Эрдоган.
В апреле 2015 года Мурси приговорили к 20 годам тюрьмы, за то что он отдал приказ об аресте и пытках протестующих в бытность его президентом. В мае того же года его приговорили к смертной казни. Их обвиняли в подстрекательстве к убийству шести демонстрантов во время беспорядков у резиденции президента в декабре 2012 года.
Мурси, пользовавшегося поддержкой исламистской группировки "Братья-мусульмане", свергли с поста главы государства в результате военного переворота 3 июля 2013 года.
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