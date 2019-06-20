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В мире
Рождаемость в Испании сократилась на 40,7% за последние 10 лет.
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danilov 20 Июня 2019 в 12:00:40
2018 год в Испании отметился самым низким показателем рождаемости за два десятилетия – 369302.
При этом одна пятая (76 184) всех рожденных в стране в 2018 году — дети иностранок. Кроме того, средний возраст женщины на момент рождения первого ребенка вырос до 31 года.
За тот же 2018 год в стране скончались 426 053 человека — самое высокое число смертей с 1941 года, т.е. с начала регулярных подсчетов.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  KapitanNemo 20.06.2019 в 15:58:28   # 724480
Надо срочно помочь. Испанки красивые женщины.

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  KapitanNemo 20.06.2019 в 16:04:11   # 724484
Солнечный пляж, горячая испанка


Чего только не сделаешь ради повышения рождаемости в Испании.
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  KapitanNemo 20.06.2019 в 16:05:33   # 724485
Даешь пятницу с испанскими красотками
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  KapitanNemo 20.06.2019 в 16:12:00   # 724488




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