Рождаемость в Испании сократилась на 40,7% за последние 10 лет.

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danilov 20 Июня 2019 в 12:00:40
При этом одна пятая (76 184) всех рожденных в стране в 2018 году — дети иностранок. Кроме того, средний возраст женщины на момент рождения первого ребенка вырос до 31 года.
За тот же 2018 год в стране скончались 426 053 человека — самое высокое число смертей с 1941 года, т.е. с начала регулярных подсчетов.
Комментарии, по рейтингу, по дате
KapitanNemo 20.06.2019 в 15:58:28 # 724480
KapitanNemo 20.06.2019 в 16:04:11 # 724484
Чего только не сделаешь ради повышения рождаемости в Испании.
KapitanNemo 20.06.2019 в 16:05:33 # 724485
KapitanNemo 20.06.2019 в 16:12:00 # 724488