Тбилиси: новые требования демонстрантов



Что случилось с отдыхающими русскими в Турции?

Наиболее яркий пример — Мардан-палас. Окна пусты, забор разворован, на территории никого нет. А это, на минуточку, был самый дорогой отель в мире. Mardan Palace был открыт 23 мая 2009 года, на его строительство, по разным данным, ушло более $1 млрд. На церемонии открытия отеля присутствовали звезды мирового шоу-бизнеса Мэрайа Керри, Ричард Гир, Шерон Стоун, Моника Белуччи, а также президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

А ведь Турцию гнули с отдыхающими совсем недолго. Но там настолько всё на пределе, что очень многим — хватило для банкротства.

Теперь посмотрим на хохлов.

Главный курортный актив — Крым — у них тупо забрали. «За долги» ™. Что у них осталось — вонючая Одесса? Какие-то гогнопляжи в посёлках? Этого самим хохлам не хватит, соответственно принимать там иностранных туристов вкаких-то ощутимых количествах — это фантазии.

Транзит ЖД и авто у них практически убит. Осталась только труба. Но СП-2 заработает — и труба станет никому не нужна. Промышленность? Ее тоже убили. Сколько самолетов собрал за последние три года Антонов? Я тебе подскажу — НОЛЬ. Все контракты рухнули.

Россия сейчас последовательно приводит окружающие нас лимитрофы в состояние «руина». Смысл этого — сделать их токсичным активом и повесить этот актив на шею дуракам-западникам.

Не секрет, что ЕС практически прекратил дотирование Прибалтики. А Америка никогда им денег не давала. От этого там истерика, они уже пытались Китаю продаться — но Китай не купил. Теперь начинается нытьё «русские, давайте покупайте наши шпроты и маслице». Да вот только хрен на всё прибалтийское лицо.

И вот после этого посмотри на Украину. Ну пусть там осталось 30 или даже 25 миллионов населения — это всё равно слишком много для того, чтобы ЕС и США могли их содержать. Они Польшу-то содержать не могут. Но в Польше хоть сельхоз более-менее есть — а вна Куроине нет практически ничего. Они себя прокормить не могут.

В Грузии будет то же самое.

А еще вспомни некоего Пашиняна в Армении. И то, как он пришел к власти, и какой он весь был «проамериканский». А перед этим бузу в Армении против русских. И чо теперь делает Пашинян? Какие были заголовки — «Пашинян объявил войну России и лично Путину». Ну и где оно всё?

Когда у Пашиняна спросили, почему он изменил свое мнение относительно нахождения Армении в ЕАЭС после прихода к власти, он сказал: “Какая разница, что я говорил, когда не был у власти”. Больше того — он дерет с армян три шкуры и гасит долги перед Россией за газ и нефть, наделанные прошлым «пророссийским» правительством. Упс.

А ему просто объяснили, что если он будет выёживаться, Россия выведет свою базу из Армении. И прекратит отгружать топливо и электричество, пока армяне не погасят долги. После чего Азербайджан на пару с Турцией быстро решат «армянский вопрос». И ты сам увидишь, как тебе Америка поможет. Ничего личного, просто бизнес.

Собственно, скинуть предыдущих Пашиняну ПОЗВОЛИЛИ ровно потому, что им когда-то Россия много обещала (и вынуждена была обещания выполнять), а Пашиняну Россия не обещала ничего, потому что он пришел под флагами Запада.

Сходную схему ты можешь видеть на майдане. Хохлы скидывали Януковоща, чтобы не выполнять взятые обязательства — но они не понимали, что и Россию это устраивает как бы не поболее, чем их самих. Один «Крымнаш» чего стоит — а он стал возможен именно благодаря майдану. Не, ну ты правда думаешь, что Россия рассчитывала, будто хохлы смогут заплатит 38 миллиардов за газ, который они даже не получали?

Запад может вопить сколько угодно — но Россия не устраивает беспредел, Россия делает всё юридически точно. Хохлы сами устроили переворот, потом сами порвали кучу договоров — а теперь у них даже нет бумаги, где бы с РФ у них была согласована граница. Внезапно для некоторых, границы УССР закончились вместе с СССР в тот момент, когда Украина из этого СССР вышла. Новые границы надо было согласовать. Юридически сейчас РФ может начать отрывать любые куски от Украины методом проведения референдумов — а на бла-бла-бла отвечать словами «Косовский прецедент».