Тбилиси: новые требования демонстрантов

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danilov 24 Июня 2019 в 10:57:32
Комментарии, по рейтингу, по дате
Просто они не понимают, что запреты могут вводится и с другой стороны.
Посидят в разгар туристического сезона без основного воздушного потока туристов, сразу поймут откуда деньги брались на отдачу кредитов после строительства домов для туристов в Батуми.
Цитата: DITRX от 24.06.2019 05:26:29ЕНТ сдают, глушат все подряд
Что опять с интернетом даже (FM радио) перестало работать ???
Что опять с интернетом даже (FM радио) перестало работать ???
Цитата: Пермяк от 24.06.2019 05:27:58
Просто они не понимают, что запреты могут вводится и с другой стороны.
Посидят в разгар туристического сезона без основного воздушного потока туристов, сразу поймут откуда деньги брались на отдачу кредитов после строительства домов для туристов в Батуми.
Просто они не понимают, что запреты могут вводится и с другой стороны.
Посидят в разгар туристического сезона без основного воздушного потока туристов, сразу поймут откуда деньги брались на отдачу кредитов после строительства домов для туристов в Батуми.
Цитата: Пермяк от 24.06.2019 05:27:58
Просто они не понимают, что запреты могут вводится и с другой стороны.
Посидят в разгар туристического сезона без основного воздушного потока туристов, сразу поймут откуда деньги брались на отдачу кредитов после строительства домов для туристов в Батуми.
Просто они не понимают, что запреты могут вводится и с другой стороны.
Посидят в разгар туристического сезона без основного воздушного потока туристов, сразу поймут откуда деньги брались на отдачу кредитов после строительства домов для туристов в Батуми.
))))))))))))
да было такое и не раз а много много раз, даже с той же Грузии и вина запрещали и самолеты не летали
НО как говориться кто на гавно исходит, а кто и деньги с этого имеет , БАТЬКА подсуетился ещё в 2015 году
BELAVIA сделала рекламу назло Путину
"Доставим Вас в страны, с которыми ругается Ваш президент"- такую картинку с самолетом BELAVIA и с расценками на перелет из Москвы в Тбилиси, Киев, Каир и Стамбул
Как известно, Путин успел перессориться с Турцией, повоевать с Грузией, Украиной и в Сирии. В последнем случае вроде бы РФ воюет с ИДИЛ, а в действительности похоже, что с сирийской оппозицией. Хотя жертвами становятся обычные туристы - любители египетского отдыха.
Украина закрыла свое воздушное пространство наглухо для русских авиакомпаний, которые имеют наглость летать напрямую в оккупированный Крым и не платить штрафы. Теперь самолеты, например, из Москвы в Кишинев вынужденные облетать Украину через Беларусь, Польшу, Словакию, Венгрию и Румынию. Ничего странного, что полеты с пересадкой в Минске обойдутся намного дешевле."
Цитата: портфил от 24.06.2019 05:56:35
))))))))))))
да было такое и не раз а много много раз, даже с той же Грузии и вина запрещали и самолеты не летали
НО как говориться кто на гавно исходит, а кто и деньги с этого имеет , БАТЬКА подсуетился ещё в 2015 году
Цитата: Пермяк от 24.06.2019 05:27:58
Просто они не понимают, что запреты могут вводится и с другой стороны.
Посидят в разгар туристического сезона без основного воздушного потока туристов, сразу поймут откуда деньги брались на отдачу кредитов после строительства домов для туристов в Батуми.
Просто они не понимают, что запреты могут вводится и с другой стороны.
Посидят в разгар туристического сезона без основного воздушного потока туристов, сразу поймут откуда деньги брались на отдачу кредитов после строительства домов для туристов в Батуми.
Цитата: Пермяк от 24.06.2019 05:27:58Так оно и происходит. Затыками ни отношения не построишь , не дело не сделаешь.
Просто они не понимают, что запреты могут вводится и с другой стороны.
Посидят в разгар туристического сезона без основного воздушного потока туристов, сразу поймут откуда деньги брались на отдачу кредитов после строительства домов для туристов в Батуми.
Просто они не понимают, что запреты могут вводится и с другой стороны.
Посидят в разгар туристического сезона без основного воздушного потока туристов, сразу поймут откуда деньги брались на отдачу кредитов после строительства домов для туристов в Батуми.
))))))))))))
да было такое и не раз а много много раз, даже с той же Грузии и вина запрещали и самолеты не летали
НО как говориться кто на гавно исходит, а кто и деньги с этого имеет , БАТЬКА подсуетился ещё в 2015 году
Уровень управления участника геополитической схватки, он сильно отличается от того как мыслите вы едридмадрид.
А так думают другие люди, которые более близки к структурам управления государством.
Quote:
Что случилось с отдыхающими русскими в Турции?
Наиболее яркий пример — Мардан-палас. Окна пусты, забор разворован, на территории никого нет. А это, на минуточку, был самый дорогой отель в мире. Mardan Palace был открыт 23 мая 2009 года, на его строительство, по разным данным, ушло более $1 млрд. На церемонии открытия отеля присутствовали звезды мирового шоу-бизнеса Мэрайа Керри, Ричард Гир, Шерон Стоун, Моника Белуччи, а также президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
А ведь Турцию гнули с отдыхающими совсем недолго. Но там настолько всё на пределе, что очень многим — хватило для банкротства.
Теперь посмотрим на хохлов.
Главный курортный актив — Крым — у них тупо забрали. «За долги» ™. Что у них осталось — вонючая Одесса? Какие-то гогнопляжи в посёлках? Этого самим хохлам не хватит, соответственно принимать там иностранных туристов вкаких-то ощутимых количествах — это фантазии.
Транзит ЖД и авто у них практически убит. Осталась только труба. Но СП-2 заработает — и труба станет никому не нужна. Промышленность? Ее тоже убили. Сколько самолетов собрал за последние три года Антонов? Я тебе подскажу — НОЛЬ. Все контракты рухнули.
Россия сейчас последовательно приводит окружающие нас лимитрофы в состояние «руина». Смысл этого — сделать их токсичным активом и повесить этот актив на шею дуракам-западникам.
Не секрет, что ЕС практически прекратил дотирование Прибалтики. А Америка никогда им денег не давала. От этого там истерика, они уже пытались Китаю продаться — но Китай не купил. Теперь начинается нытьё «русские, давайте покупайте наши шпроты и маслице». Да вот только хрен на всё прибалтийское лицо.
И вот после этого посмотри на Украину. Ну пусть там осталось 30 или даже 25 миллионов населения — это всё равно слишком много для того, чтобы ЕС и США могли их содержать. Они Польшу-то содержать не могут. Но в Польше хоть сельхоз более-менее есть — а вна Куроине нет практически ничего. Они себя прокормить не могут.
В Грузии будет то же самое.
А еще вспомни некоего Пашиняна в Армении. И то, как он пришел к власти, и какой он весь был «проамериканский». А перед этим бузу в Армении против русских. И чо теперь делает Пашинян? Какие были заголовки — «Пашинян объявил войну России и лично Путину». Ну и где оно всё?
Когда у Пашиняна спросили, почему он изменил свое мнение относительно нахождения Армении в ЕАЭС после прихода к власти, он сказал: “Какая разница, что я говорил, когда не был у власти”. Больше того — он дерет с армян три шкуры и гасит долги перед Россией за газ и нефть, наделанные прошлым «пророссийским» правительством. Упс.
А ему просто объяснили, что если он будет выёживаться, Россия выведет свою базу из Армении. И прекратит отгружать топливо и электричество, пока армяне не погасят долги. После чего Азербайджан на пару с Турцией быстро решат «армянский вопрос». И ты сам увидишь, как тебе Америка поможет. Ничего личного, просто бизнес.
Собственно, скинуть предыдущих Пашиняну ПОЗВОЛИЛИ ровно потому, что им когда-то Россия много обещала (и вынуждена была обещания выполнять), а Пашиняну Россия не обещала ничего, потому что он пришел под флагами Запада.
Сходную схему ты можешь видеть на майдане. Хохлы скидывали Януковоща, чтобы не выполнять взятые обязательства — но они не понимали, что и Россию это устраивает как бы не поболее, чем их самих. Один «Крымнаш» чего стоит — а он стал возможен именно благодаря майдану. Не, ну ты правда думаешь, что Россия рассчитывала, будто хохлы смогут заплатит 38 миллиардов за газ, который они даже не получали?
Запад может вопить сколько угодно — но Россия не устраивает беспредел, Россия делает всё юридически точно. Хохлы сами устроили переворот, потом сами порвали кучу договоров — а теперь у них даже нет бумаги, где бы с РФ у них была согласована граница. Внезапно для некоторых, границы УССР закончились вместе с СССР в тот момент, когда Украина из этого СССР вышла. Новые границы надо было согласовать. Юридически сейчас РФ может начать отрывать любые куски от Украины методом проведения референдумов — а на бла-бла-бла отвечать словами «Косовский прецедент».
Что у либеоастов должно припечь и по какому поводу?
"Посидят в разгар туристического сезона без основного воздушного потока туристов, сразу поймут откуда деньги брались на отдачу кредитов после строительства домов для туристов в Батуми."
Основной поток это 9 рейсов из 112, прилетающих в Тбилиси? . Причем, уверен, Уральские Авиалинии сейчас в ах..е,потерять четыре помойму рейса для с трудом дышашей компании... в то время как Грузинские авиалинии под горлышко забитые продолжат летать)))
А, понял, это те 5-7 тысяч находящихся там туристов (РИА 21.06.19) при общем количестве среднесуточно прибывающих 25 000 туристов(Интерфакс, 04.01.19)?
Все, трындец Грузии??Как до этого Украине?
2. Деньги, которые предназначались для поддержания заказов на Украине (не только в стратегической области) теперь идут на предприятия расположенные или вновь созданные на территории РФ, тем самым обеспечивая сотни тысяч высоко квалифицированных рабочих мест + диверсификация сырьевых потоков+ Крымнаш + ослабление геополитических противников хотя бы фактом того, что ничего они не могут сделать если не договориться с Россией.
3. Деньги на Сирию это деньги вложенные в собственную обороноспособность, перевооружение, утилизацию устаревшего оружия, подготовку личного состава к возможным конфликтам ближайшего будущего. ( на Украине готовят партизан, в Сирии действующие ВС)
Ну и в целом, что такого делает Россия, чего не делали (делают) другие страны претендующие на роль мировых лидеров? Просто Россия в последнее время делает это чуть лучше других.
Цитата: charg от 24.06.2019 08:34:03
Все, трындец Грузии??Как до этого Украине?
Все, трындец Грузии??Как до этого Украине?
Это до той поры пока не нужно строить мосты, заводы, электростанции, а потом вдруг выясняется что из глубокой попы уже не выбраться в силу того, что этих, с двумя высшими уже нет, кругом только говорящие на «правильном» языке, а воспитывать новых нужно лет двадцать.
Цитата: almako от 24.06.2019 08:18:04
"Что, либеоасты , припекло?"
Что у либеоастов должно припечь и по какому поводу?
"Посидят в разгар туристического сезона без основного воздушного потока туристов, сразу поймут откуда деньги брались на отдачу кредитов после строительства домов для туристов в Батуми."
Основной поток это 9 рейсов из 112, прилетающих в Тбилиси? . Причем, уверен, Уральские Авиалинии сейчас в ах..е,потерять четыре помойму рейса для с трудом дышашей компании... в то время как Грузинские авиалинии под горлышко забитые продолжат летать)))
А, понял, это те 5-7 тысяч находящихся там туристов (РИА 21.06.19) при общем количестве среднесуточно прибывающих 25 000 туристов(Интерфакс, 04.01.19)?
Все, трындец Грузии??Как до этого Украине?
"Что, либеоасты , припекло?"
Что у либеоастов должно припечь и по какому поводу?
"Посидят в разгар туристического сезона без основного воздушного потока туристов, сразу поймут откуда деньги брались на отдачу кредитов после строительства домов для туристов в Батуми."
Основной поток это 9 рейсов из 112, прилетающих в Тбилиси? . Причем, уверен, Уральские Авиалинии сейчас в ах..е,потерять четыре помойму рейса для с трудом дышашей компании... в то время как Грузинские авиалинии под горлышко забитые продолжат летать)))
А, понял, это те 5-7 тысяч находящихся там туристов (РИА 21.06.19) при общем количестве среднесуточно прибывающих 25 000 туристов(Интерфакс, 04.01.19)?
Все, трындец Грузии??Как до этого Украине?
Вы опять балабольством занимаетесь? Не поленитесь, зайдите на официальный сайт аэропорта Тбилиси и посмотрите сколько и кто туда и оттуда летает, это к вашим "слегка" завышенным циферкам "9 рейсов из 112" и типа " Грузинские авиалинии под горлышко забитые продолжат летать)"... а реальные цифры 56-58 рейсов как внутренних так и внешних из них 13 из России, и не забудьте, что из Дубай, Шарджи, Хургабы, Баку люди вряд ли поедут отдыхать в Тбилиси... из них кстати всего 10 грузинских насчитал... Это вам не барашков в военной подмосковной части на продажу выращивать ...
На "курорты Краснодарского края" и ижесними традиционно едут по "бесплатным" путевкам(например соц.пакет Аэрофлота) и те, кому заграницу нельзя, а также жители соседних областей остальные всегда предпочтут отдых например в Греции, за те же деньги.За 50-60-100 тысяч рублёв можно много куда сгонять...И гоняют таки!Все рейсы заграницу под завязку(даже билеты частенько намного дешевле), а их как бы намного больше, чем рейсов в Сочи или Севастополь.
Цитата: almako от 24.06.2019 08:18:04[/hidden]
А, понял, это те 5-7 тысяч находящихся там туристов (РИА 21.06.19) при общем количестве среднесуточно прибывающих 25 000 туристов(Интерфакс, 04.01.19)?
Все, трындец Грузии??Как до этого Украине?
"Что, либеоасты , припекло?"
Что у либеоастов должно припечь и по какому поводу?
"Посидят в разгар туристического сезона без основного воздушного потока туристов, сразу поймут откуда деньги брались на отдачу кредитов после строительства домов для туристов в Батуми."
Основной поток это 9 рейсов из 112, прилетающих в Тбилиси? . Причем, уверен, Уральские Авиалинии сейчас в ах..е,потерять четыре помойму рейса для с трудом дышашей компании... в то время как Грузинские авиалинии под горлышко забитые продолжат летать)))[hidden=Раскрыть]
Что у либеоастов должно припечь и по какому поводу?
"Посидят в разгар туристического сезона без основного воздушного потока туристов, сразу поймут откуда деньги брались на отдачу кредитов после строительства домов для туристов в Батуми."
Основной поток это 9 рейсов из 112, прилетающих в Тбилиси? . Причем, уверен, Уральские Авиалинии сейчас в ах..е,потерять четыре помойму рейса для с трудом дышашей компании... в то время как Грузинские авиалинии под горлышко забитые продолжат летать)))[hidden=Раскрыть]
А, понял, это те 5-7 тысяч находящихся там туристов (РИА 21.06.19) при общем количестве среднесуточно прибывающих 25 000 туристов(Интерфакс, 04.01.19)?
Все, трындец Грузии??Как до этого Украине?
Ну давайте внимательнее отнесемся к цифрам, 5 тыс туристов из 25 тыс это на минуточку 20% от общего числа, и это только те, что прибывают в страну авиасообщением.
В свою очередь 20% туристов, это те самые 20% прибыли, за счет которой формировались платежи по ранее взятым на себя обязательствам.
Не будет этих платежей -запустится механизм мультипликативного эффекта, который отразится во всех отраслях экономики (примером можно рассмотреть Турцию, но Грузия, это нифига не Турция образца 2014 года, так что может быть еще хуже).
Так что не все так безобидно и радужно как вы себе представляете, вот это экспорт вина:
Россия 8 688 854
Украина 976 482
Польша 628 022
Китай 600 783
Казахстан 346 152
Теперь прикиньте как можно сильно сделать больно, только перекрыв этот канал...
Надеюсь этого и не потребуется, хватит символического предупреждения с приостановкой авиасообщения, но сигнал однозначный, время безнаказанного проведения антироссийской политики прошло, теперь каждое такое проявление будет сказываться на финансовом здоровье.
Где то уличили в балабольстве?Конкретно есть такая возможность - обосновать свои слова? Кроме отмазок, что контакты это не серьезно, сказочник вы наш про счастливую жизнь в России?
https://www.gruzia.info/transport/avia/airport-tbilisi/
Шота Руставели
Слотов рейсов - 112, из них 9 из РФ, в том числе СПБ,Москва,Казань, Адлер, Сочи и ЕКб...
Не надо выдавать очень желаемое за действительное, никто от этих "ответных санкций" в Грузии не загнется, причем "запрет" никак не означает, что те, кто хотел поехать, теперь не поедут.
Я связался по вашему номеру, сказали что всех баранов уже продали, "остался один баран, который тебе дал наш номер", просили настоятельно вас им перезвонить . Позвоните, уточните адресок или номер воинской части? или все же балаболите много и часто?
Ну теперь то всё понятно, пиздабол-истеричка ты стопроцентная теперь, снял бы хоть портрет уважаемого человека с аватарки, даже в таком его виде позоришь имя его, чушкан
"Так что не все так безобидно и радужно как вы себе представляете, вот это экспорт вина.."
Я не думаю, что это безболезненно, но уверен, что и не так страшно, как вы себе представляете, никакого основного потока, например, не потеряется, будут потери, да, но и Грузия не стоит на месте,так же развивается и делает уроки, развивает альтернативный поток туристов из других стран.Там вообще довольно сильно развито "Россиязамещение"....
Ведешь себя как малолетка... за слова не отвечаешь, стрелки переводишь... в общем все ясно...
Цитата: almako от 24.06.2019 09:33:43
Пермяк, прошу тогда внимательнее отностися не только к цифрам но и к тексту .5 тысяч Находящихся и 25 тысяч Прибывающих это разные понятия.Те 5 тысяч уже какое то время находятся в Грузии, а прибывают каждый день.Поэтому, думаю, мультипликативный эффект выразится в гораздо меньшей степени, чем 20%)))
Ну если мы начнём придраться к таким мелочам, то просто начнём плодить бесполезный срач.
Пять тысяч находящихся как раз формируются из числа прибывающих, пропорции спорны, так как число это постоянно меняется, давайте обратимся к статистике:
За 2018 год Грузию посетило 1,4 млн туристов из России из 8,7 млн общего турпотока, это и есть та прибыль которая в случае чего может стать и якорем, а может и «айсбергом для Титаника», но то так, лучше конечно когда договариваются.
Надеюсь и в этот раз стороны показали лишь свои возможности, дабы в будущем взвешено относится к возможным последствиям.
Цитата: almako от 24.06.2019 09:16:12
На "курорты Краснодарского края" и ижесними традиционно едут по "бесплатным" путевкам(например соц.пакет Аэрофлота) и те, кому заграницу нельзя, а также жители соседних областей остальные всегда предпочтут отдых например в Греции, за те же деньги.
На "курорты Краснодарского края" и ижесними традиционно едут по "бесплатным" путевкам(например соц.пакет Аэрофлота) и те, кому заграницу нельзя, а также жители соседних областей остальные всегда предпочтут отдых например в Греции, за те же деньги.
Только сегодня читала форум «Зачем люди едут на российские курорты». Могу сказать, что люди далеко НЕ ВСЕГДА предпочтут отдых за границей. Причины назывались разные
- Уже были много где заграницей. И не один раз. Хотят посмотреть что-то новое
- Дешевле ( не всегда), можно добраться на поезде
- Есть деньги (иногда отдых не за границей наоборот дороже)))
- Знакомая среда, родной язык
- Не хочется напрягаться – менять валюту, говорить на иностранном языке, или просто не понимать язык из-за языкового барьера
- Далеко не все любят олинклюзив
- Очень много красивых мест не только заграницей
- Концерты, культурная программа, кино по вечерам
- Просто патриоты своей страны
- Любят горы, тур.походы
- Не нравится менталитет другой страны
- Возможность подлечиться самому и подлечить ребенка ( санатории)
- Многие любят частный сектор, а не гостиницы, цемент
Зачем ты так о себе?Что за внутренний монолог?
По конкретному вопросу, где я пропи..даболил, есть что ответить???Доказать, что я сказал неправду, можешь?Как ты любишь, с "пруфами". Я тебе дал конкретные координаты, чтобы ты позвонил и убедился.Ты позвонил???Х..ли ты юлишь, чушка, номер части тебе на..я то, точный адрес
Пока что ты пи..дабол явно и конкретно: "Я позвонил, мне сказали.."
Не буду спорить, всё это присутствует, но где же причины среди перечисленных:
Невыездные по гражданским причинам;
Невыездные по служебным причинам;
Отдыхающие по "направлениям"?
Думаю, их гораздо больше, чем любящих горы и тех, кому "надоела заграница" и ОИ, которые лучше чебуреки на набережной в Анапе пожуют.)