Иностранным специалистам сократили срок получения гражданства России

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danilov 04 Июля 2019 в 00:20:34
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Закон вступает в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования», – говорится в тексте.
Сам закон был принят Госдумой 25 июня и одобрен Советом Федерации 26 июня.
Закон изменяет пункт «и» части второй статьи №62-ФЗ, в котором фраза «трех лет» меняется на «одного года».
Согласно документу, с трех лет до одного года сокращается необходимый срок работы иностранцев и лиц гражданства по профессии, включенной в перечень квалифицированных специалистов, имеющих право на прием в гражданство РФ в упрощенном порядке.
Комментарии, по рейтингу, по дате
А каким местом он касается «казахов».
Напомню сто граждане России беларусии Киргизии Казахстана могут получать гражданство любой из перечисленных стран по упрощенной схеме в течении 6 мес. с момента подачи заявления.
Так что не совсем понял зачем здесь это