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В мире
Иностранным специалистам сократили срок получения гражданства России
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danilov 04 Июля 2019 в 00:20:34
Президент России Владимир Путин подписал закон, сокращающий для иностранцев и лиц без гражданства срок работы в стране, после которого они могут получить гражданство по упрощенной схеме с трех лет до года.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Закон вступает в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования», – говорится в тексте.

Сам закон был принят Госдумой 25 июня и одобрен Советом Федерации 26 июня.

Закон изменяет пункт «и» части второй статьи №62-ФЗ, в котором фраза «трех лет» меняется на «одного года».

Согласно документу, с трех лет до одного года сокращается необходимый срок работы иностранцев и лиц гражданства по профессии, включенной в перечень квалифицированных специалистов, имеющих право на прием в гражданство РФ в упрощенном порядке.
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  строитель 04.07.2019 в 01:57:51   # 725766
Наверное такой закон действительно приняли.
А каким местом он касается «казахов».
Напомню сто граждане России беларусии Киргизии Казахстана могут получать гражданство любой из перечисленных стран по упрощенной схеме в течении 6 мес. с момента подачи заявления.
Так что не совсем понял зачем здесь это
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