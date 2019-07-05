 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
В мире
Во Франции официально запретили наказывать детей
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 05 Июля 2019 в 11:18:29
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 05.07.2019 в 11:35:18   # 725944
"Нам наверное не мешало перенять такой опыт". Так что же мешает? Может , пока еще здравомыслие?%)
поощрить (2) | покарать
  Софруджу 05.07.2019 в 12:12:19   # 725956
Всё есть яд и всё есть лекарство, и только доза делает его тем или другим. Издевательства над детьми, которые случаются, это ужасно. Но всыпать ремня по делу - это нормально!
поощрить (4) | покарать
  shlenchak 05.07.2019 в 12:23:30   # 725960
блядь миллион раз видели примеры отсутствия воспитания, ни к чему хорошему это не приводит, то в остановки влетают, то в строителей. Глядишь если бы пиздили в детстве боялись бы такое делать
поощрить (2) | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь