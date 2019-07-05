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Во Франции официально запретили наказывать детей
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danilov 05 Июля 2019 в 11:18:29
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Zoggyla
05.07.2019 в 11:35:18
# 725944
"Нам наверное не мешало перенять такой опыт". Так что же мешает? Может , пока еще здравомыслие?%)
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Софруджу
05.07.2019 в 12:12:19
# 725956
Всё есть яд и всё есть лекарство, и только доза делает его тем или другим. Издевательства над детьми, которые случаются, это ужасно. Но всыпать ремня по делу - это нормально!
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shlenchak
05.07.2019 в 12:23:30
# 725960
блядь миллион раз видели примеры отсутствия воспитания, ни к чему хорошему это не приводит, то в остановки влетают, то в строителей. Глядишь если бы пиздили в детстве боялись бы такое делать
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