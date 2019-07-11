Сын экс-министра Южной Кореи сбежал в КНДР

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danilov 11 Июля 2019 в 09:05:31
72-летний Чхве Ин Гук - сын бывшего главы южнокорейского МИДа Чхве Ток Сина бежал из Южной Кореи в КНДР, повторив действия своего отца, в 80-х годах переехавшего в Северную Корею. Как сообщила во вторник, 9 июля, представитель министерства обороны Южной Кореи, Чхве Ин Гук прибыл в Пхеньян еще в минувшую субботу. Отмечается также, что Чхве не получил необходимого разрешения на пересечение границы между двумя Кореями. С 2001 года Чхве Ин Гук неоднократно получал разрешение на посещение КНДР и приезжал туда - как на внутрикорейские мероприятия, так и с личными целями.
О возможных причинах побега Чхве в Сеуле не сообщают. При этом официальный северокорейский сайт Uriminzokkiri процитировал слова перебежчика, заявившего, что хочет исполнить волю родителей: поселиться в КНДР на постоянной основе и включиться в работу по объединению Северной и Южной Корей. Агентство dpa отмечает, что побег Чхве Ин Гука стал "пропагандистской победой" для КНДР, откуда ежегодно бежит большое количество людей. Случаи обратной "эмиграции" крайне редки.
Отец перебежчика, Чхве Ток Син, с 1961 по 1963 годы был министром иностранных дел Южной Кореи во времена правления президента Пака Чон Хи, известного политическими репрессиями. В 1976 году Чхве поселился в США, откуда вместе с женой в 1980-х годах переехал в КНДР. Он умер в 1989 году.
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