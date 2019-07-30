Поставлен рекорд авиационного трафика всех времен

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едридмадрид 30 Июля 2019 в 09:21:31
Наблюдатели сообщили, что накануне, в среду, в небесах над Всей Землей было одновременно 225 тысяч самолетов. Это назвали рекордом, который был побит уже на следующий день, когда в воздухе было 230 тысяч самолетов.
Публичный веб-сервис позволяет в реальном времени наблюдать за положением воздушных судов. Отслеживать с помощью сервиса положение воздушного судна возможно только в случае, если он оснащён радиоответчиком (транспондером) типа ADS-B и тот включён.
Карта авиационного трафика 25 июля очень впечатляющая. Наибольшее скопление самолетов на ней заметно в США, Юго-Восточной Азии и Европе.
Год назад, 29 июня, этот же сервис зафиксировал самый загруженный день в истории авиации с 202 тысячами самолетов. За минувший год — рост более чем на 10%.
https://news.israelinfo.co.il/world/80863
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