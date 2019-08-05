 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
В мире
Умер певец Вилли Токарев
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
едридмадрид 05 Августа 2019 в 10:55:52
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Российский певец и композитор Вилли Токарев скончался на 85-м году жизни, сообщил РИА Новости его сын.

Причиной смерти стало онкологическое заболевание, передает РЕН ТВ. О времени и дате прощания станет известно позднее.

Вилли Токарев — автор-исполнитель, звезда русской эмиграции, выступал в жанре русский шансон.

Токарев (Вилен Иванович Токарев) родился в ноябре 1934 года в Адыгейской автономной области (ныне — Республика Адыгея), через несколько лет с семьей перебрался в Дагестан. После службы в армии переехал в Ленинград, окончил музыкальное училище. Во время учебы работал в ансамблях, в том числе с Эдитой Пьехой, для которой позже написал песню «Дождь». После он уехал в Мурманск и стал исполнять собственные композиции. Так, одна из них — «Мурманчаночка» — стала хитом в 1973 году, а песня «Апатиты — заполярный городок» оказалась неформальным гимном для жителей Апатитов.

В 1974 году он переехал в США, где поначалу работал почтальоном и таксистом. В 1979 году выпустил свою первую пластинку "А жизнь — она всегда прекрасна", которая не была востребованной. Однако уже через несколько лет вышла вторая пластинка Токарева — "В шумном балагане" (1981), — прославившая музыканта среди русскоязычных эмигрантов.

Несколько лет певец выступал в русских ресторанах на Брайтон-Бич. Среди его самых популярных песен — "Небоскребы", "Журавли" и "Чубчик кучерявый". В общей сложности Токарев записал около 50 альбомов.

В 1989-1990-х артист приезжал в СССР с гастролями, а позже вернулся в Россию на постоянное место жительства.

https://ria.ru/20190804/1557154766.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Manitu 05.08.2019 в 13:43:28   # 728067
В юности с пацанами по вечерам на заезженом кассетнике часто слушали. Да и под гитару девченок развлекали "Журавлями". Земля пухом.
поощрить (3) | покарать
  jumanjiqz 05.08.2019 в 14:11:01   # 728068
"эх хвост чешуя не поймал я ничего..." Прощайте Вилли Иванович!
поощрить (1) | покарать
  GoodZone 05.08.2019 в 14:35:00   # 728070
Творчество его конечно специфичное, он несомненно был талантливым и интересным человеком. Прожил сложную и интересную жизнь. Слушали его по-молодости частенько. Соболезную родным. Кстати, его настоящее имя Вилен от В.И. Ленин, папа у него был идейным коммунистом. А еще, вроде Токарев с Успенской судились по поводу того, что она его песни без разрешения исполняла.
поощрить (1) | покарать
  кинат 05.08.2019 в 14:48:40   # 728071
Земля пухом! Довелось попасть на его концерт в 1990 году в Петропавловске Камчатском,когда служил в ПВ, в увольнений были и чисто случайно проходили мимо стадиона и нас запустили бесплатно.
поощрить (3) | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь