Умер певец Вилли Токарев

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едридмадрид 05 Августа 2019 в 10:55:52
Причиной смерти стало онкологическое заболевание, передает РЕН ТВ. О времени и дате прощания станет известно позднее.
Вилли Токарев — автор-исполнитель, звезда русской эмиграции, выступал в жанре русский шансон.
Токарев (Вилен Иванович Токарев) родился в ноябре 1934 года в Адыгейской автономной области (ныне — Республика Адыгея), через несколько лет с семьей перебрался в Дагестан. После службы в армии переехал в Ленинград, окончил музыкальное училище. Во время учебы работал в ансамблях, в том числе с Эдитой Пьехой, для которой позже написал песню «Дождь». После он уехал в Мурманск и стал исполнять собственные композиции. Так, одна из них — «Мурманчаночка» — стала хитом в 1973 году, а песня «Апатиты — заполярный городок» оказалась неформальным гимном для жителей Апатитов.
В 1974 году он переехал в США, где поначалу работал почтальоном и таксистом. В 1979 году выпустил свою первую пластинку "А жизнь — она всегда прекрасна", которая не была востребованной. Однако уже через несколько лет вышла вторая пластинка Токарева — "В шумном балагане" (1981), — прославившая музыканта среди русскоязычных эмигрантов.
Несколько лет певец выступал в русских ресторанах на Брайтон-Бич. Среди его самых популярных песен — "Небоскребы", "Журавли" и "Чубчик кучерявый". В общей сложности Токарев записал около 50 альбомов.
В 1989-1990-х артист приезжал в СССР с гастролями, а позже вернулся в Россию на постоянное место жительства.
https://ria.ru/20190804/1557154766.html
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