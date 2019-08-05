Япония закрыла автоаукционы для армянских клиентов

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едридмадрид 05 Августа 2019 в 10:13:22
"Японские офисы по продаже автомобилей объясняют это решение загруженностью портов страны. Они не справляются с большим потоком приобретенных машин. В Японии опасаются, что без введения запрета просто не успеют отправить все машины в срок, а армянские импортеры не смогут доставить их в Армению до 1 января", – пояснил Ованнисян.
По его словам, если автомобили не будут доставлены в Армению до 1 января, возникнут проблемы с их растаможиванием. Как известно, именно с 1 января 2020 года Армения переходит на евразийские пошлины на автомобили. Армения состоит в ЕАЭС с 2015 года, но, в порядке исключения, использовала национальные пошлины на машины (которые значительно ниже евразийских). С нового года цены на "растаможку" вырастут в геометрической прогрессии.
В результате решения японской стороны и сам Ованнисян, и еще несколько тысяч граждан, занятых в этом бизнесе, оказались не у дел.
"С помощью этого бизнеса мы зарабатывали на жизнь", - подчеркнул автодилер.
По его словам, новые правила "растаможки" еще не вступили в силу, но уже ударили по карманам многих людей.
С точки зрения Ованнисяна, повышение пошлин на автомобили – бессмысленное для Армении решение, так как высокие ставки приемлемы лишь для стран, где у граждан есть стабильные и высокие доходы.
С 2015 до 2020 года таможенная пошлина на машины в Армении оставалась на уровне 10% от стоимости автомобиля, независимо от его возраста и объема двигателя. С 2020 года пошлина составит 1,6 евро за каждый кубический сантиметр двигателя. Получается, что "растаможка" машины с объемом двигателя в 1,5 литра обойдется в 2400 евро. Сейчас в Армению завозятся в основном машины с объемом двигателя 1,5-1,8 литра, которые пока в среднем стоят до 3,5 тысяч долларов.
Импортеры решили перехитрить новые правила, которые должны вступить в силу только в следующем году, и стали массово скупать машины из Японии. Их не остановило и то, что с 1 мая 2019 года окончательно вступил в силу запрет на ввоз праворульных автомобилей.
Если в 2018 году в Армению импортировали около 67 тысяч машин, то за семь месяцев 2019 года этот показатель уже дошел до 74 тысяч.
В результате японские порты работают в авральном режиме. И если раньше машина в среднем доставлялась до порта Поти за 2-3 месяца, то сейчас, из-за загруженности портов, этот срок вырос до 3-4 месяцев.
http://yerkramas.org/article/156973/yaponiya-zakryla-avtoaukciony-dlya-armyanskix-klientov?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
Комментарии, по рейтингу, по дате
Порты работают в аврале из-за того, что отправляют очень много машин, но до Армении они стали идти дольше, в среднем на месяц
Цитата: строитель от 05.08.2019 04:58:13зачем? Чтобы русский гавнопром продавался?
До Армении они вообще не доходят. Их перепродают там же за уралом и в среднюю Азию. Разогнать нахуй этих «великих бизнесменов».
До Армении они вообще не доходят. Их перепродают там же за уралом и в среднюю Азию. Разогнать нахуй этих «великих бизнесменов».