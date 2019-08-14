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В мире
30 лет по 10 тыс. фунтов в месяц
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danilov 14 Августа 2019 в 12:29:06
Житель Питерборо (Англия) стал первым обладателем нового — пожизненного — приза Британской национальной лотереи. Теперь 24-летний Дин Веймс в течение 30 лет будет получать от организаторов розыгрыша ежемесячные выплаты в размере 10 тысяч фунтов (около 800 тысяч в пересчёте на рубли), передаёт LADbible.



К моменту, когда счастливчику исполнится 54 года, общая сумма выплат составит 3,6 миллиона фунтов. Победитель лотереи уже успел поделиться планами на призовые. В первую очередь он хочет посетить парижский Диснейленд, а затем — совершить парный прыжок с парашютом.

"Этот выигрыш позволит мне тратить больше. Теперь я могу ни о чём не беспокоиться до конца своих дней. Мне до сих пор всё это кажется просто нереальным"
Дин Веймс

Дин также планирует помогать родителям, которые ухаживают за его младшим братом — 23-летним Робертом, страдающим аутизмом.

"Роберт почти не разговаривает: произносит только наши имена и ещё несколько слов. С годами моим родителям становится всё сложнее присматривать за ним. Я хочу, чтобы они могли нанять лучших сиделок, а сами позволили бы себе хоть немного отдохнуть"
Дин Веймс

Узнав о выигрыше, Веймс сразу бросил работу на полставки в транспортной службе интернет-магазина Amazon. По его словам, на самом деле он всегда хотел заниматься совсем другим.

"У меня есть мечта — стать сценаристом, и теперь я смогу её осуществить. Я имею возможность уволиться и не думать о последствиях, а делать то, что хочу"
Дин Веймс

Победитель лотереи признаётся, что ощущает себя "будто во сне". "Это просто невероятно. Мне 24, и я "заряжен" на всю жизнь!" — делится он своими эмоциями.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  alpha_portal 14.08.2019 в 14:13:04   # 728811
Счастья ему эти деньги точно не принесут, если мозгами не пошевелит.
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  Маке0912 14.08.2019 в 14:15:37   # 728813
Круто подфартило.
И семье поможет. Особенно брату.
Играйте в лоторею.

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  mitrich78 14.08.2019 в 14:21:43   # 728814
вот это вот фортель
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