30 лет по 10 тыс. фунтов в месяц

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danilov 14 Августа 2019 в 12:29:06
К моменту, когда счастливчику исполнится 54 года, общая сумма выплат составит 3,6 миллиона фунтов. Победитель лотереи уже успел поделиться планами на призовые. В первую очередь он хочет посетить парижский Диснейленд, а затем — совершить парный прыжок с парашютом.
"Этот выигрыш позволит мне тратить больше. Теперь я могу ни о чём не беспокоиться до конца своих дней. Мне до сих пор всё это кажется просто нереальным"
Дин Веймс
Дин также планирует помогать родителям, которые ухаживают за его младшим братом — 23-летним Робертом, страдающим аутизмом.
"Роберт почти не разговаривает: произносит только наши имена и ещё несколько слов. С годами моим родителям становится всё сложнее присматривать за ним. Я хочу, чтобы они могли нанять лучших сиделок, а сами позволили бы себе хоть немного отдохнуть"
Дин Веймс
Узнав о выигрыше, Веймс сразу бросил работу на полставки в транспортной службе интернет-магазина Amazon. По его словам, на самом деле он всегда хотел заниматься совсем другим.
"У меня есть мечта — стать сценаристом, и теперь я смогу её осуществить. Я имею возможность уволиться и не думать о последствиях, а делать то, что хочу"
Дин Веймс
Победитель лотереи признаётся, что ощущает себя "будто во сне". "Это просто невероятно. Мне 24, и я "заряжен" на всю жизнь!" — делится он своими эмоциями.
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 14.08.2019 в 14:13:04 # 728811
И семье поможет. Особенно брату.
Играйте в лоторею.