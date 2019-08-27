Сеть KFC впервые добавила в меню искусственную курицу

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Aлекс 27 Августа 2019 в 17:35:35
Население Земли постоянно растет — это приводит к росту потребностей в калорийной пище. При этом увеличение поголовья скота — не выход: в 2011 году Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН заявляла, что на скотоводство приходится 39% от тех загрязнений, что производит сельское хозяйство. Поэтому частные компании приступили к разработке и производству «чистого» мяса.
Первая дегустация жареных крылышек и наггетсов из искусственной курицы от Beyond Fried Chicken прошла в ресторане в Атланте 27 августа 2019 года. Масштабирование этого проекта будет зависеть от реакции потребителей и спроса на искусственное мясо.
При этом мясо от Beyond Fried Chicken будет жариться в тех же фритюрницах с обычной курицей. По словам представителей KFC, они ориентируются на клиентов, которые хотят снизить потребление настоящего мяса, а не полностью перейти на искусственное.
Ранее Beyond Meat договорился с сетью ресторанов Subway о тестовой поставке искусственного мяса на растительной основе. Заменитель мяса будет использоваться для изготовления фрикаделек для сандвича Beyond Meatball Marinara.
https://hightech.fm/2019/08/27/kfc-meat
Комментарии, по рейтингу, по дате
как говорят "отказ от курения первый шаг к резиновой женщине"
Цитата: GoodZone от 27.08.2019 12:08:47
Началось...
как говорят "отказ от курения первый шаг к резиновой женщине"
Началось...
как говорят "отказ от курения первый шаг к резиновой женщине"
Это же было про безалкогольное пиво.
Безалкогольное пиво, первый шаг к резиновой женщине.
alpha_portal 27.08.2019 в 19:52:33 # 730092
Теперь отказ от мяса... Вдалбливают опять.
Самое главное смотрите кому это выгодно, а не на сколько это полезно. Жрать жаренную курицу в масле вобще полный маразм хоть и вкусно. Это просто удар по печени. И нет разницы мясо там или нет все равно вредно.
В общем моду строят с определенной целью - получить выгоду.
alpha_portal 27.08.2019 в 23:54:57 # 730094
Цитата: arhar от 27.08.2019 17:27:47
а у них было натуральное мясо?
а у них было натуральное мясо?
Вопрос в том что означает натуральное? То что кудахтает и жрет антибиотики с гормонами роста или то что выросло на поле в качестве растения