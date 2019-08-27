 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
В мире
Сеть KFC впервые добавила в меню искусственную курицу
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Aлекс 27 Августа 2019 в 17:35:35
Сеть ресторанов быстрого питания KFC впервые добавила в меню искусственную курицу от биологической компании Beyond Fried Chicken. Об этом пишет CNBC.

Население Земли постоянно растет — это приводит к росту потребностей в калорийной пище. При этом увеличение поголовья скота — не выход: в 2011 году Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН заявляла, что на скотоводство приходится 39% от тех загрязнений, что производит сельское хозяйство. Поэтому частные компании приступили к разработке и производству «чистого» мяса.



Первая дегустация жареных крылышек и наггетсов из искусственной курицы от Beyond Fried Chicken прошла в ресторане в Атланте 27 августа 2019 года. Масштабирование этого проекта будет зависеть от реакции потребителей и спроса на искусственное мясо.

При этом мясо от Beyond Fried Chicken будет жариться в тех же фритюрницах с обычной курицей. По словам представителей KFC, они ориентируются на клиентов, которые хотят снизить потребление настоящего мяса, а не полностью перейти на искусственное.

Ранее Beyond Meat договорился с сетью ресторанов Subway о тестовой поставке искусственного мяса на растительной основе. Заменитель мяса будет использоваться для изготовления фрикаделек для сандвича Beyond Meatball Marinara.

https://hightech.fm/2019/08/27/kfc-meat
Комментарии, по рейтингу, по дате
  GoodZone 27.08.2019 в 18:08:47   # 730087
Началось...

как говорят "отказ от курения первый шаг к резиновой женщине"
поощрить (4) | покарать
  Enzo 27.08.2019 в 19:32:56   # 730089
Цитата: GoodZone от 27.08.2019 12:08:47
Началось...

как говорят "отказ от курения первый шаг к резиновой женщине"

Это же было про безалкогольное пиво.
Безалкогольное пиво, первый шаг к резиновой женщине.
поощрить | покарать
  alpha_portal 27.08.2019 в 19:52:33   # 730092
Это все мода. Раньше, когда табак нп был сильно распространен, про него и не знали. Потом появилась реклама и людям вдолбили в головы что курить модно.
Теперь отказ от мяса... Вдалбливают опять.
Самое главное смотрите кому это выгодно, а не на сколько это полезно. Жрать жаренную курицу в масле вобще полный маразм хоть и вкусно. Это просто удар по печени. И нет разницы мясо там или нет все равно вредно.
В общем моду строят с определенной целью - получить выгоду.
поощрить (1) | покарать
  arhar 27.08.2019 в 23:27:47   # 730093
а у них было натуральное мясо?
поощрить | покарать
  alpha_portal 27.08.2019 в 23:54:57   # 730094
Цитата: arhar от 27.08.2019 17:27:47
а у них было натуральное мясо?

Вопрос в том что означает натуральное? То что кудахтает и жрет антибиотики с гормонами роста или то что выросло на поле в качестве растения
поощрить (1) | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь