▲
×
Описание картинки
≡
Добавить новость
Свежее
Читаемое
Обсуждаемое
Рейтинговое
2 суток
Неделя
1/2месяца
Месяц
Квартал
В мире
Антипрививочники в бешенстве
Печать:
Шрифт:
Абв
Абв
Абв
danilov 24 Сентября 2019 в 10:39:36
В Нью-Йорке непривитым детям отныне запрещено посещать школу. Родители антипрививочники в бешенстве.
Комментарии,
по рейтингу
,
по дате
Nafis
24.09.2019 в 12:26:41
# 731840
Родители привитых детей выйдут и будут против что с ними ходили непривитые. Это будет масштабнее.
поощрить (1)
|
покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии
зарeгиcтрирyйтeсь