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В мире
Антипрививочники в бешенстве
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danilov 24 Сентября 2019 в 10:39:36
В Нью-Йорке непривитым детям отныне запрещено посещать школу. Родители антипрививочники в бешенстве.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Nafis 24.09.2019 в 12:26:41   # 731840
Родители привитых детей выйдут и будут против что с ними ходили непривитые. Это будет масштабнее.
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