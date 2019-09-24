На сколько лет женщины живут дольше мужчин?

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danilov 24 Сентября 2019 в 11:03:28
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Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: GoodZone от 24.09.2019 05:56:22
Ну раз такой разрыв, логично было бы мужчин на пенсию раньше отправлять лет на пять - мы же за равные возможности... или нет?А то как-то не логично, феминистки, вы где со своим равноправием и равными возможностями?
Ну раз такой разрыв, логично было бы мужчин на пенсию раньше отправлять лет на пять - мы же за равные возможности... или нет?А то как-то не логично, феминистки, вы где со своим равноправием и равными возможностями?
Логично для народа, а не для государства.
Увы, де-факто - не государство для людей, а люди для государства.
Цитата: shlenchak от 24.09.2019 07:33:08
что русские женщины делают с мужиками?
что русские женщины делают с мужиками?
Мозг ипут
Zhycie est 24.09.2019 в 16:26:34 # 731857
Цитата: Zhycie est от 24.09.2019 10:26:34
Если женщины на просторах бывшего союза хоть как-то следят за собой, хоть зарядку делают, то мужикам посрать на это. Лучше пива и на диван.
Если женщины на просторах бывшего союза хоть как-то следят за собой, хоть зарядку делают, то мужикам посрать на это. Лучше пива и на диван.
Это сейчас о какой-то конкретной женщине? Или о конкретном мужчине??
Странник626 24.09.2019 в 16:48:55 # 731866
Комментарии являются независимой
точкой зрения их авторов. ??!
Странник626 24.09.2019 в 17:04:15 # 731868
Цитата: Странник626 от 24.09.2019 10:48:55Можете объяснить что это значит? - почему я не могу выложить коммент который хочу?!
ВЫ не можете добавить камент
Комментарии являются независимой
точкой зрения их авторов. ??!
ВЫ не можете добавить камент
Комментарии являются независимой
точкой зрения их авторов. ??!
Zhycie est 24.09.2019 в 17:21:18 # 731870
Цитата: Пермяк от 24.09.2019 10:32:13
Это сейчас о какой-то конкретной женщине? Или о конкретном мужчине??
Цитата: Zhycie est от 24.09.2019 10:26:34
Если женщины на просторах бывшего союза хоть как-то следят за собой, хоть зарядку делают, то мужикам посрать на это. Лучше пива и на диван.
Если женщины на просторах бывшего союза хоть как-то следят за собой, хоть зарядку делают, то мужикам посрать на это. Лучше пива и на диван.
Это сейчас о какой-то конкретной женщине? Или о конкретном мужчине??
Наблюдения. Зайдите на любой школьный стадион, кто там бегает? В массе- тетки. Мужики редко. На Спартаке чьи раздевалки полнее? Опять тетки. На Пвд кто чаще всего? Снова тетки. Да даже на этих убитых сломанных тренажерах уличных обычно кто? Дети и тетки. . По выходным на ярмарках кто с сумками чаще всего( это тоже какая-никакая активность)? Тоже тетки. Проходим мимо любого кафе "на раене" там чаще сидит с пивасом? Обычно- дядьки.
Ну и кто не знает активных бабусь, у которых и курочки, и сад- огород, и внуки? А дедусь из тех, кто дожили, активных знаю единицы.
Заметьте, про премиум-сегмент из дорогих срортклубов я не говорю. Обеспеченные мужики да, тоже за собой следят. Но они ж не масса.
Не принято это у наших, следить за внешностью, одеждой, здоровьем. Диспансеризацию проходить во время. Не любят себя мужики...
Да и потом, баба всегда о детях думает, лишний раз к врачу пойдёт, чтоб дети сиротами не остались. Кто, если не она позаботится. А у среднего мужика нет такого понятия, постоянно о детях печься.