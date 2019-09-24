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В мире
На сколько лет женщины живут дольше мужчин?
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danilov 24 Сентября 2019 в 11:03:28

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Комментарии, по рейтингу, по дате
  GoodZone 24.09.2019 в 11:56:22   # 731838
Ну раз такой разрыв, логично было бы мужчин на пенсию раньше отправлять лет на пять - мы же за равные возможности... или нет?А то как-то не логично, феминистки, вы где со своим равноправием и равными возможностями?
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  Яшот 24.09.2019 в 13:20:49   # 731844
Цитата: GoodZone от 24.09.2019 05:56:22
Ну раз такой разрыв, логично было бы мужчин на пенсию раньше отправлять лет на пять - мы же за равные возможности... или нет?А то как-то не логично, феминистки, вы где со своим равноправием и равными возможностями?

Логично для народа, а не для государства.
Увы, де-факто - не государство для людей, а люди для государства.
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  shlenchak 24.09.2019 в 13:33:08   # 731846
что русские женщины делают с мужиками?
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  Hairless 24.09.2019 в 13:37:14   # 731847
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  Zhycie est 24.09.2019 в 16:26:34   # 731857
Если женщины на просторах бывшего союза хоть как-то следят за собой, хоть зарядку делают, то мужикам посрать на это. Лучше пива и на диван.
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  Пермяк 24.09.2019 в 16:32:13   # 731859
Цитата: Zhycie est от 24.09.2019 10:26:34
Если женщины на просторах бывшего союза хоть как-то следят за собой, хоть зарядку делают, то мужикам посрать на это. Лучше пива и на диван.


Это сейчас о какой-то конкретной женщине? Или о конкретном мужчине??
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  Странник626 24.09.2019 в 16:48:55   # 731866
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точкой зрения их авторов. ??!
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  Странник626 24.09.2019 в 17:04:15   # 731868
Цитата: Странник626 от 24.09.2019 10:48:55
ВЫ не можете добавить камент

Комментарии являются независимой
точкой зрения их авторов. ??!
Можете объяснить что это значит? - почему я не могу выложить коммент который хочу?!
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  Zhycie est 24.09.2019 в 17:21:18   # 731870
Цитата: Пермяк от 24.09.2019 10:32:13
Цитата: Zhycie est от 24.09.2019 10:26:34
Если женщины на просторах бывшего союза хоть как-то следят за собой, хоть зарядку делают, то мужикам посрать на это. Лучше пива и на диван.


Это сейчас о какой-то конкретной женщине? Или о конкретном мужчине??

Наблюдения. Зайдите на любой школьный стадион, кто там бегает? В массе- тетки. Мужики редко. На Спартаке чьи раздевалки полнее? Опять тетки. На Пвд кто чаще всего? Снова тетки. Да даже на этих убитых сломанных тренажерах уличных обычно кто? Дети и тетки. . По выходным на ярмарках кто с сумками чаще всего( это тоже какая-никакая активность)? Тоже тетки. Проходим мимо любого кафе "на раене" там чаще сидит с пивасом? Обычно- дядьки.
Ну и кто не знает активных бабусь, у которых и курочки, и сад- огород, и внуки? А дедусь из тех, кто дожили, активных знаю единицы.
Заметьте, про премиум-сегмент из дорогих срортклубов я не говорю. Обеспеченные мужики да, тоже за собой следят. Но они ж не масса.
Не принято это у наших, следить за внешностью, одеждой, здоровьем. Диспансеризацию проходить во время. Не любят себя мужики...
Да и потом, баба всегда о детях думает, лишний раз к врачу пойдёт, чтоб дети сиротами не остались. Кто, если не она позаботится. А у среднего мужика нет такого понятия, постоянно о детях печься.
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