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В мире
Умер Жак Ширак
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danilov 27 Сентября 2019 в 09:09:37
Бывший президент Франции Жак Ширак умер в возрасте 86 лет, сообщает Reuters.

Экс-глава Франции скончался утром в четверг, 26 сентября, в окружении родных, сообщили члены его семьи. О причинах смерти не сообщается.

Известно, что Ширак страдал от подагры. Также в 2013 году ему сделали операцию на почке, а в 2005 году экс-президент перенес инсульт.

Ширак родился 29 ноября 1932 года. Должность президента Франции он занимал с 1995-го по 2007 год. В 2011 году его признали виновным в хищении бюджетных средств и превышении должностных полномочий и приговорили к двум годам лишения свободы условно. Слушания в суде проходили в заочном режиме из-за плохого самочувствия экс-президента.

https://m.lenta.ru/news/2019/09/26/shirak/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Яшот 27.09.2019 в 09:25:20   # 732114
Сильный политик был.
Один из немногих, кто не был согласен с бомбёжкой Ирака в 2003г.- требовал предоставить доказательства, что у С. Хусейна действительно есть оружие массового поражения.
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  Skype 27.09.2019 в 11:07:51   # 732122
Настоящий француз с яйцами, умный интелегентный мужчина, земля пухом
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