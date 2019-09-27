Умер Жак Ширак

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danilov 27 Сентября 2019 в 09:09:37
Экс-глава Франции скончался утром в четверг, 26 сентября, в окружении родных, сообщили члены его семьи. О причинах смерти не сообщается.
Известно, что Ширак страдал от подагры. Также в 2013 году ему сделали операцию на почке, а в 2005 году экс-президент перенес инсульт.
Ширак родился 29 ноября 1932 года. Должность президента Франции он занимал с 1995-го по 2007 год. В 2011 году его признали виновным в хищении бюджетных средств и превышении должностных полномочий и приговорили к двум годам лишения свободы условно. Слушания в суде проходили в заочном режиме из-за плохого самочувствия экс-президента.
https://m.lenta.ru/news/2019/09/26/shirak/
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