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В мире
Умер Марк Захаров
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Софруджу 29 Сентября 2019 в 09:24:33
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Софруджу 29.09.2019 в 19:36:48   # 732283
Дорогой администратор сайта, благодарю за улучшение моего материала о Марке Захарове. Я в компьютерных делах далеко не дока.
А Марку Захарову вечная память в наших сердцах!
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  Ал 29.09.2019 в 19:38:31   # 732286
Quote:
Эдмонд Дантесс
1 день назад
Редакторы РБК жертвы егэ, позор не знать классику советского кинематографа.
17

Roman Kriman
1 день назад
12 Стульев - это кусок не из того фильма вставили
16
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  Софруджу 29.09.2019 в 19:40:44   # 732287
Ал 29.09.2019 в 19:38:31 # 732286
Не понял, Вы сейчас про что
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  Ал 29.09.2019 в 19:53:02   # 732288
Цитата: Софруджу от 29.09.2019 13:40:44
Под роликом комментируют, поэтому цитатой выделил.
Марк Захаров снял одну из версий комедии "12 стульев".
Упоминают и про не охваченные обзором картины...
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  Софруджу 29.09.2019 в 20:00:23   # 732290
Не понял, где комментарии, но журналисты мне тоже не понравились. Говорят такими голосами, будто новую станцию метро открыли. Ни скорби, ни печальной интонации. И текст довольно примитивный - согласен.
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  Ал 29.09.2019 в 20:46:16   # 732298
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  Софруджу 29.09.2019 в 20:53:15   # 732300
Ал 29.09.2019 в 20:46:16 # 732298
Да бог с ними. Лучше поговорить о Марке Захарове. Помню, как под новый год, кажется, 30-го вечером показали "Формулу любви", и на следующий день вся страна пела "Уно-уно-уно-ун моменто".Великая объединяющая роль советского телевидения! Мы-студенты пошли 31-го в лес, и всю дорогу распевали и цитировали фильм: "Кузнец нам не нужен" и пр.
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  философ 29.09.2019 в 21:42:18   # 732303
Цитата: Софруджу от 29.09.2019 14:53:15
Ал 29.09.2019 в 20:46:16 # 732298
Да бог с ними. Лучше поговорить о Марке Захарове. Помню, как под новый год, кажется, 30-го вечером показали "Формулу любви", и на следующий день вся страна пела "Уно-уно-уно-ун моменто".Великая объединяющая роль советского телевидения! Мы-студенты пошли 31-го в лес, и всю дорогу распевали и цитировали фильм: "Кузнец нам не нужен" и пр.


всё выше перечисленное это Прежде всего заслуга друзей Марка Захарова ( при этом не уменьшая его вклад в этот фильм)
так вот по-моему надо отдать должное прежде всего сценаристу - драматургу Григорию Горину это был мощный тандем Горин-Захаров, после смерти Горина ( жаль что такой талант так рано , очень рано покинул нас) Захаров больше не снимал ( такие свои шедевры), так что все фразы - это Григорий Горин

а упомянутую Уно Моменто - это вообще ВЕликий композитор Геннадий Гладков, вроде передача была что если бы не Абдулов и Фарада то и песни не было они вроде не должны были петь, Но НАСТОЯЛИ и Гладков быстро сочинил музыку а текст вроде студентка написала

вот так и появились ЗНАМЕНИТЫЕ ФРАЗЫ фильма от Григория Горина и песня от Геннадия Гладкова

ну и конеш всю эту компанию собрал их друг Марк Захаров
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  философ 29.09.2019 в 21:55:43   # 732304
ну а если про фильм вспомнили то могу сказать что ранние работы Захарова Обыкновенное Чудо , Тот самый Менхгаузен, и те 12 стульев с Мироновым и Папановым ,
намного лучше смотрелись чем фильм Формула Любви,
раннее кстати Главные Герои играли - был король ( как Янковский , Миронов ) и его свита ,
а в Формуле короля не было, зато свита - делала короля , Броневой , Пельтцер , Абдулов , Фарада всё это поливалось закадровым голосом Джигарханяна прекрасной музыкой Гладкова и Цитатами -шедеврами драматурга и сценариста Григория Горина

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