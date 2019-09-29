Умер Марк Захаров

Комментарии, по рейтингу, по дате
А Марку Захарову вечная память в наших сердцах!
Эдмонд Дантесс
1 день назад
Редакторы РБК жертвы егэ, позор не знать классику советского кинематографа.
17
Roman Kriman
1 день назад
12 Стульев - это кусок не из того фильма вставили
16
1 день назад
Редакторы РБК жертвы егэ, позор не знать классику советского кинематографа.
17
Roman Kriman
1 день назад
12 Стульев - это кусок не из того фильма вставили
16
Не понял, Вы сейчас про что
Цитата: Софруджу от 29.09.2019 13:40:44Под роликом комментируют, поэтому цитатой выделил.
Марк Захаров снял одну из версий комедии "12 стульев".
Упоминают и про не охваченные обзором картины...
Цитата: Софруджу от 29.09.2019 14:00:23Ссылка выложенного на титусе ролика https://youtu.be/W_Vkv10_Hf4
Не понял, где комментарии
Не понял, где комментарии
Да бог с ними. Лучше поговорить о Марке Захарове. Помню, как под новый год, кажется, 30-го вечером показали "Формулу любви", и на следующий день вся страна пела "Уно-уно-уно-ун моменто".Великая объединяющая роль советского телевидения! Мы-студенты пошли 31-го в лес, и всю дорогу распевали и цитировали фильм: "Кузнец нам не нужен" и пр.
Цитата: Софруджу от 29.09.2019 14:53:15
Ал 29.09.2019 в 20:46:16 # 732298
Да бог с ними. Лучше поговорить о Марке Захарове. Помню, как под новый год, кажется, 30-го вечером показали "Формулу любви", и на следующий день вся страна пела "Уно-уно-уно-ун моменто".Великая объединяющая роль советского телевидения! Мы-студенты пошли 31-го в лес, и всю дорогу распевали и цитировали фильм: "Кузнец нам не нужен" и пр.
Ал 29.09.2019 в 20:46:16 # 732298
Да бог с ними. Лучше поговорить о Марке Захарове. Помню, как под новый год, кажется, 30-го вечером показали "Формулу любви", и на следующий день вся страна пела "Уно-уно-уно-ун моменто".Великая объединяющая роль советского телевидения! Мы-студенты пошли 31-го в лес, и всю дорогу распевали и цитировали фильм: "Кузнец нам не нужен" и пр.
всё выше перечисленное это Прежде всего заслуга друзей Марка Захарова ( при этом не уменьшая его вклад в этот фильм)
так вот по-моему надо отдать должное прежде всего сценаристу - драматургу Григорию Горину это был мощный тандем Горин-Захаров, после смерти Горина ( жаль что такой талант так рано , очень рано покинул нас) Захаров больше не снимал ( такие свои шедевры), так что все фразы - это Григорий Горин
а упомянутую Уно Моменто - это вообще ВЕликий композитор Геннадий Гладков, вроде передача была что если бы не Абдулов и Фарада то и песни не было они вроде не должны были петь, Но НАСТОЯЛИ и Гладков быстро сочинил музыку а текст вроде студентка написала
вот так и появились ЗНАМЕНИТЫЕ ФРАЗЫ фильма от Григория Горина и песня от Геннадия Гладкова
ну и конеш всю эту компанию собрал их друг Марк Захаров
намного лучше смотрелись чем фильм Формула Любви,
раннее кстати Главные Герои играли - был король ( как Янковский , Миронов ) и его свита ,
а в Формуле короля не было, зато свита - делала короля , Броневой , Пельтцер , Абдулов , Фарада всё это поливалось закадровым голосом Джигарханяна прекрасной музыкой Гладкова и Цитатами -шедеврами драматурга и сценариста Григория Горина