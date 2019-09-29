Умер Марк Захаров

Ал 29.09.2019 в 20:46:16 # 732298Да бог с ними. Лучше поговорить о Марке Захарове. Помню, как под новый год, кажется, 30-го вечером показали "Формулу любви", и на следующий день вся страна пела "Уно-уно-уно-ун моменто".Великая объединяющая роль советского телевидения! Мы-студенты пошли 31-го в лес, и всю дорогу распевали и цитировали фильм: "Кузнец нам не нужен" и пр.