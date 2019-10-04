Минимальная оплата труда и автоматизация



-Дрель присобачить и майнить спокойно )))



-Вы только что описали автоматизацию производства. После чего хозяин выгоняет работника на улицу, так как его рабочее место более не востребовано.



Нет, хозяин выгоняет остальных работников, покупает еще десять дрелей и назначает изобретателя инженером по эксплуатации. Так автоматизация и работает. Кто умнее - тот и приспосабливается.



https://pikabu.ru/story/mrotmashina_6970662