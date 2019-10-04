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В мире
Минимальная оплата труда и автоматизация
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danilov 07 Октября 2019 в 09:15:39
В Нью-Йорке деятель искусств по имени Блейк Фол-Конрой создал автомат, который любой желающий может использовать для заработки денег. Крутя рукоять, работник будет извлекать из автомата один цент каждые четыре с половиной секунды, зарабатывая таким образом 8 долларов в час, что равно МРОТ штата Нью-Йорк.



Большинство посетителей выставки устают уже через пару минут кручения, несмотря на то, что им разрешено оставить себе "заработок". Таким образом Блейк хочет привлечь внимание к миллионам рабочих, которые зарабатывают эти деньги подобным, а часто и намного более тяжелым трудом.

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