Минимальная оплата труда и автоматизация

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danilov 07 Октября 2019 в 09:15:39
Большинство посетителей выставки устают уже через пару минут кручения, несмотря на то, что им разрешено оставить себе "заработок". Таким образом Блейк хочет привлечь внимание к миллионам рабочих, которые зарабатывают эти деньги подобным, а часто и намного более тяжелым трудом.
-Дрель присобачить и майнить спокойно )))
-Вы только что описали автоматизацию производства. После чего хозяин выгоняет работника на улицу, так как его рабочее место более не востребовано.
Нет, хозяин выгоняет остальных работников, покупает еще десять дрелей и назначает изобретателя инженером по эксплуатации. Так автоматизация и работает. Кто умнее - тот и приспосабливается.
https://pikabu.ru/story/mrotmashina_6970662
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