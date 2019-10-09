В Мексике мэра привязали к машине и проволокли по улицам за то, что он не построил дорогу

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danilov 09 Октября 2019 в 11:28:13
Глава администрации Хорхе Эскандон обещал жителям построить дорогу, но так и не сделал этого. Недовольные граждане привязали чиновника верёвкой к пикапу и проволокли по улицам.
Вскоре их остановили полицейские. Они задержали по меньшей мере 30 человек, 20 получили ранения в столкновениях со стражами порядка.
Мэр получил необходимую медицинскую помощь, его жизнь вне опасности.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: jumanjiqz от 09.10.2019 07:42:12
Ну пошло поехало, сейчас злобные комменты пойдут, типа "жаль что у нас не такое...", "наших бы чиновников так же...", и тд. и тп.! Хотите в средневековье, пожалуйста!
Ну пошло поехало, сейчас злобные комменты пойдут, типа "жаль что у нас не такое...", "наших бы чиновников так же...", и тд. и тп.! Хотите в средневековье, пожалуйста!
А почему бы и нет? Такие методы для наших проворовавшихся чиновников вполне подойдут.
Цитата: jumanjiqz от 09.10.2019 07:42:12
Ну пошло поехало, сейчас злобные комменты пойдут, типа "жаль что у нас не такое...", "наших бы чиновников так же...", и тд. и тп.! Хотите в средневековье, пожалуйста!
Ну пошло поехало, сейчас злобные комменты пойдут, типа "жаль что у нас не такое...", "наших бы чиновников так же...", и тд. и тп.! Хотите в средневековье, пожалуйста!
А воруют они цивилизовано
alpha_portal 09.10.2019 в 17:50:15 # 733056