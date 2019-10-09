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В мире
В Мексике мэра привязали к машине и проволокли по улицам за то, что он не построил дорогу
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danilov 09 Октября 2019 в 11:28:13
Жители мексиканского муниципалитета Лас-Маргаритас наказали мэра за невыполненные обещания, сообщает издание El Cinco.
Глава администрации Хорхе Эскандон обещал жителям построить дорогу, но так и не сделал этого. Недовольные граждане привязали чиновника верёвкой к пикапу и проволокли по улицам.
Вскоре их остановили полицейские. Они задержали по меньшей мере 30 человек, 20 получили ранения в столкновениях со стражами порядка.



Мэр получил необходимую медицинскую помощь, его жизнь вне опасности.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  arhar 09.10.2019 в 12:14:18   # 733028
интересный инновационный метод...
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  jumanjiqz 09.10.2019 в 13:42:12   # 733035
Ну пошло поехало, сейчас злобные комменты пойдут, типа "жаль что у нас не такое...", "наших бы чиновников так же...", и тд. и тп.! Хотите в средневековье, пожалуйста!
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  bIP6bIC 09.10.2019 в 13:51:07   # 733037
Цитата: jumanjiqz от 09.10.2019 07:42:12
Ну пошло поехало, сейчас злобные комменты пойдут, типа "жаль что у нас не такое...", "наших бы чиновников так же...", и тд. и тп.! Хотите в средневековье, пожалуйста!

А почему бы и нет? Такие методы для наших проворовавшихся чиновников вполне подойдут.
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  андремас 09.10.2019 в 15:13:18   # 733046
Цитата: jumanjiqz от 09.10.2019 07:42:12
Ну пошло поехало, сейчас злобные комменты пойдут, типа "жаль что у нас не такое...", "наших бы чиновников так же...", и тд. и тп.! Хотите в средневековье, пожалуйста!


А воруют они цивилизовано
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  alpha_portal 09.10.2019 в 17:50:15   # 733056
Руками и ногами за такие нпказания
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