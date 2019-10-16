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В мире
В Подмосковье простились с Алексеем Леоновым
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danilov 16 Октября 2019 в 16:29:18
Комментарии, по рейтингу, по дате
  mitrich78 16.10.2019 в 16:48:18   # 733486
Вечная память Человеку-Герою!
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  Mikado 16.10.2019 в 17:39:34   # 733490
Человек-легенда.
Светлая ему память!
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  Софруджу 16.10.2019 в 20:37:41   # 733506
Ушёл к звёздам, во Вселенную, в вечность и бесконечность...
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