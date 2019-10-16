▲
×
Описание картинки
≡
Добавить новость
Свежее
Читаемое
Обсуждаемое
Рейтинговое
2 суток
Неделя
1/2месяца
Месяц
Квартал
В мире
В Подмосковье простились с Алексеем Леоновым
Печать:
Шрифт:
Абв
Абв
Абв
danilov 16 Октября 2019 в 16:29:18
Комментарии,
по рейтингу
,
по дате
mitrich78
16.10.2019 в 16:48:18
# 733486
Вечная память Человеку-Герою!
поощрить (1)
|
покарать
Mikado
16.10.2019 в 17:39:34
# 733490
Человек-легенда.
Светлая ему память!
поощрить
|
покарать
Софруджу
16.10.2019 в 20:37:41
# 733506
Ушёл к звёздам, во Вселенную, в вечность и бесконечность...
поощрить
|
покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии
зарeгиcтрирyйтeсь