Причина аварии спасла жизнь
danilov 22 Октября 2019 в 14:56:04
В Джорджии (США) водитель джипа остался живым после того как его авто вошли-пронзили более 30 бревен . Водила паркетника решил подобрать упавшую вещь с пола и в это момент, впереди едущий грузовик резко затормозил и джип врезался в него. Пожарным пришлось разрезать почти 40 бревен бензопилами, прежде чем они смогли спасти человека. После этого им потребовалось 15 минут, чтобы вытащить водителя из машины, голова которого была зажата между бревнами
https://www.facebook.com/WhitfieldCountyFire/posts/547293709145913