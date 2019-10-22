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В мире
Причина аварии спасла жизнь
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danilov 22 Октября 2019 в 14:56:04
В Джорджии (США) водитель джипа остался живым после того как его авто вошли-пронзили более 30 бревен . Водила паркетника решил подобрать упавшую вещь с пола и в это момент, впереди едущий грузовик резко затормозил и джип врезался в него. Пожарным пришлось разрезать почти 40 бревен бензопилами, прежде чем они смогли спасти человека. После этого им потребовалось 15 минут, чтобы вытащить водителя из машины, голова которого была зажата между бревнами


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https://www.facebook.com/WhitfieldCountyFire/posts/547293709145913
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Рамзес 22.10.2019 в 16:30:07   # 733860
Пункт назначения.
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  bIP6bIC 22.10.2019 в 17:18:05   # 733864
Кто такие заголовки придумывает? Какие ?
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  старик 22.10.2019 в 20:15:17   # 733888
Это ж на какой скорости водила "наклонился за упавшей вещью"?
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