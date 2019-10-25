Эверест: самая высокая в мире свалка

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danilov 25 Октября 2019 в 17:48:18
Комментарии, по рейтингу, по дате
Не надо урны ставить , надо жестко поставить вопрос - что принес с собой в горы , то и унеси с собой обратно , кроме продуктов жизнедеятельности .
Цитата: KAN13 от 25.10.2019 15:37:00
Не надо урны ставить , надо жестко поставить вопрос - что принес с собой в горы , то и унеси с собой обратно , кроме продуктов жизнедеятельности .
Не надо урны ставить , надо жестко поставить вопрос - что принес с собой в горы , то и унеси с собой обратно , кроме продуктов жизнедеятельности .
Не реально. Кто 8 км прошёл каждый кг это вопрос жизни и смерти. Сбрасывают. Выше 8 если что то сломал то могут оставить. Не смогут вытащить. Только если куча нанятых тобою не рядом
Ну тагды и НЕХ пускать их в горы .