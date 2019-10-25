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В мире
Эверест: самая высокая в мире свалка
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danilov 25 Октября 2019 в 17:48:18
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 25.10.2019 в 19:22:12   # 734050
Урны нужно поставить.
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  KAN13 25.10.2019 в 21:37:00   # 734056

Не надо урны ставить , надо жестко поставить вопрос - что принес с собой в горы , то и унеси с собой обратно , кроме продуктов жизнедеятельности .
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  Wolfkz 25.10.2019 в 22:54:43   # 734058
Цитата: KAN13 от 25.10.2019 15:37:00

Не надо урны ставить , надо жестко поставить вопрос - что принес с собой в горы , то и унеси с собой обратно , кроме продуктов жизнедеятельности .

Не реально. Кто 8 км прошёл каждый кг это вопрос жизни и смерти. Сбрасывают. Выше 8 если что то сломал то могут оставить. Не смогут вытащить. Только если куча нанятых тобою не рядом
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  KAN13 25.10.2019 в 23:32:12   # 734059

Ну тагды и НЕХ пускать их в горы .
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  Софруджу 25.10.2019 в 23:34:10   # 734060
Хороший пример и для Эвереста, и для нас - Кавказ, Безенги. Заходишь в нацпарк, платишь деньги, заметные, не очень символические. Выходишь и выносишь мусор - всё до копейки получаешь обратно. Не выносишь - уж извините. Но ни непальцы, ни наши так не сделают. Из-за жадности желания халявных денег "за шлагбаум" А на природу таким "хозяевам" нас.ать
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