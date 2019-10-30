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В мире
В Мексике разрешили судить президента за коррупцию
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danilov 30 Октября 2019 в 10:02:01
Обязательным условием для начала уголовного преследования президента республики будет являться предъявление обвинений в сенате на основе действующего и применимого уголовного законодательства.

Палата депутатов Мексики одобрила проект поправок в статьи конституции, которые позволяют судить действующего президента не только за государственную измену, но и за коррупцию и преступления на выборах, сообщает РИА Новости.

- Четыреста двадцать голосов за, 29 против, пять воздержались. Проект реформы конституции, позволяющей судить президента по обвинению в коррупции, преступлениях на выборах и указанных в статье 19 конституции, принят и возвращается (с доработками) в сенат Мексики, - говорится в сообщении в Twitter-аккаунте палаты депутатов.

По мнению депутатов, обязательным условием для начала уголовного преследования президента республики будет являться предъявление обвинений в сенате на основе действующего и применимого уголовного законодательства.

Проект реформы также предполагает одну возможность для проведения общенародного голосования в ходе шестилетнего срока службы президентов и губернаторов. В течение первых трех месяцев четвертого года президентства или руководства штатом граждане смогут отозвать мандат народного избранника за несостоятельность, неисполнение предвыборных обещаний, за утрату доверия.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Dragon 30.10.2019 в 12:00:51   # 734304
А у нас когда?!
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  NBE 30.10.2019 в 13:03:18   # 734314
У нас тоже по закону демократическая страна с народными выборами, разрешили судит и судят - это совсем разные вещи...
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  Konstant 30.10.2019 в 14:08:51   # 734320
Не думаю он начал мешать Америке значит скоро он возьмет взятку и отхпрассментит какую нибудь даму лет 25 назад
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  jumanjiqz 30.10.2019 в 19:27:25   # 734361
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