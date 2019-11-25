Австриец разбил Tesla и не может от неё избавиться: электромобиль не утилизируют…

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danilov 25 Ноября 2019 в 14:23:30
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: DITRX от 25.11.2019 10:04:20
Европейцы ездите на своих машинах окуратнее нам ещё на них ездить
Европейцы ездите на своих машинах окуратнее нам ещё на них ездить
Цитата: КЕДЫ от 25.11.2019 10:12:30
Вот у них проблемы. Там же целый континент пустыни да кенгуру бегают. Неужели свалку нельзя организовать?
Вот у них проблемы. Там же целый континент пустыни да кенгуру бегают. Неужели свалку нельзя организовать?
По ходу многие путают Австрию с Австралией, также как Швецию со Швейцарией?!
Цитата: КЕДЫ от 25.11.2019 10:12:30
Вот у них проблемы. Там же целый континент пустыни да кенгуру бегают. Неужели свалку нельзя организовать?
Вот у них проблемы. Там же целый континент пустыни да кенгуру бегают. Неужели свалку нельзя организовать?
Еще там Белорусское море есть поблизости. Можно утопить с почестями.
Кеды, вы сделали мой день.
Цитата: Mikado от 25.11.2019 11:50:11
Еще там Белорусское море есть поблизости. Можно утопить с почестями.
Кеды, вы сделали мой день.
Цитата: КЕДЫ от 25.11.2019 10:12:30
Вот у них проблемы. Там же целый континент пустыни да кенгуру бегают. Неужели свалку нельзя организовать?
Вот у них проблемы. Там же целый континент пустыни да кенгуру бегают. Неужели свалку нельзя организовать?
Еще там Белорусское море есть поблизости. Можно утопить с почестями.
Кеды, вы сделали мой день.
А что смешного не пойму?