Австриец разбил Tesla и не может от неё избавиться: электромобиль не утилизируют…

Цитата: КЕДЫ от

Вот у них проблемы. Там же целый континент пустыни да кенгуру бегают. Неужели свалку нельзя организовать? Вот у них проблемы. Там же целый континент пустыни да кенгуру бегают. Неужели свалку нельзя организовать?

Еще там Белорусское море есть поблизости. Можно утопить с почестями.Кеды, вы сделали мой день.