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В мире
Австриец разбил Tesla и не может от неё избавиться: электромобиль не утилизируют…
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danilov 25 Ноября 2019 в 14:23:30
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  DITRX 25.11.2019 в 16:04:20   # 735766
Европейцы ездите на своих машинах окуратнее нам ещё на них ездить
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  строитель 25.11.2019 в 16:05:55   # 735767
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  КЕДЫ 25.11.2019 в 16:12:30   # 735769
Вот у них проблемы. Там же целый континент пустыни да кенгуру бегают. Неужели свалку нельзя организовать?
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  Dragon 25.11.2019 в 16:16:39   # 735771
Цитата: DITRX от 25.11.2019 10:04:20
Европейцы ездите на своих машинах окуратнее нам ещё на них ездить


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  Dragon 25.11.2019 в 16:18:07   # 735772
Цитата: КЕДЫ от 25.11.2019 10:12:30
Вот у них проблемы. Там же целый континент пустыни да кенгуру бегают. Неужели свалку нельзя организовать?


По ходу многие путают Австрию с Австралией, также как Швецию со Швейцарией?!
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  Mikado 25.11.2019 в 17:50:11   # 735784
Цитата: КЕДЫ от 25.11.2019 10:12:30
Вот у них проблемы. Там же целый континент пустыни да кенгуру бегают. Неужели свалку нельзя организовать?


Еще там Белорусское море есть поблизости. Можно утопить с почестями.
Кеды, вы сделали мой день.
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  Mikado 25.11.2019 в 18:00:45   # 735785
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  КЕДЫ 25.11.2019 в 19:08:44   # 735792
Цитата: Mikado от 25.11.2019 11:50:11
Цитата: КЕДЫ от 25.11.2019 10:12:30
Вот у них проблемы. Там же целый континент пустыни да кенгуру бегают. Неужели свалку нельзя организовать?


Еще там Белорусское море есть поблизости. Можно утопить с почестями.
Кеды, вы сделали мой день.


А что смешного не пойму?
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