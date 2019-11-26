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В мире
Визит Кима к женщинам
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danilov 26 Ноября 2019 в 11:45:32
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в ходе своего вчерашнего визита в войска посетил женское подразделение 5492 на юго-западе страны


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Комментарии, по рейтингу, по дате
  Manitu 26.11.2019 в 13:36:11   # 735844
Тема женщин не раскрыта. Совсем.
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  КЕДЫ 26.11.2019 в 13:55:51   # 735846
ябв
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  Беня Ладен 26.11.2019 в 13:56:23   # 735847
Видно на сколько бедная страна, но с другой стороны хоть лица девушек не модельные, но зато настоящие, без килотонн косметики и тюнинга. Добавьте ко всему, что северная часть Кореи горная, и питание у граждан хуже.
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  Mikado 26.11.2019 в 17:41:50   # 735854
Блин, реально как близнецы все кроме главного Кима.
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