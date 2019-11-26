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Визит Кима к женщинам
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danilov 26 Ноября 2019 в 11:45:32
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в ходе своего вчерашнего визита в войска посетил женское подразделение 5492 на юго-западе страны
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Manitu
26.11.2019 в 13:36:11
# 735844
Тема женщин не раскрыта. Совсем.
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КЕДЫ
26.11.2019 в 13:55:51
# 735846
ябв
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Беня Ладен
26.11.2019 в 13:56:23
# 735847
Видно на сколько бедная страна, но с другой стороны хоть лица девушек не модельные, но зато настоящие, без килотонн косметики и тюнинга. Добавьте ко всему, что северная часть Кореи горная, и питание у граждан хуже.
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Mikado
26.11.2019 в 17:41:50
# 735854
Блин, реально как близнецы все кроме главного Кима.
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