43% обратившихся за визой США в 2019 году казахстанцев получили отказ

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danilov 10 Декабря 2019 в 12:16:49
Бюро государственного департамента США опубликовало статистику по отказам гражданам других стран в визе категории B (турвиза и гостевая виза В1/В2) за 2019 год.
По представленным данным, 42,58% казахстанцев, подающих заявку, получили отказ во въезде в США. Примерно такой же показатель у Украины, Канады, Албании, Колумбии, Эфиопии. К примеру, для жителей России доля отказов составляет лишь 15%, Беларуси –21,93%. В центральноазиатском регионе самый большой процент отказов в американской визе имеют граждане Узбекистана – 68,06%.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Джимбо от 10.12.2019 10:56:21Причину не говорят. Неплохо надо сказать зарабатывают, за подачу одной визы около 100$ заплатить
А в чем причина то? почему отказывают?
А в чем причина то? почему отказывают?