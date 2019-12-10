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В мире
43% обратившихся за визой США в 2019 году казахстанцев получили отказ
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danilov 10 Декабря 2019 в 12:16:49
Статистику по отказам в визе представило бюро государственного департамента США.
Бюро государственного департамента США опубликовало статистику по отказам гражданам других стран в визе категории B (турвиза и гостевая виза В1/В2) за 2019 год.

По представленным данным, 42,58% казахстанцев, подающих заявку, получили отказ во въезде в США. Примерно такой же показатель у Украины, Канады, Албании, Колумбии, Эфиопии. К примеру, для жителей России доля отказов составляет лишь 15%, Беларуси –21,93%. В центральноазиатском регионе самый большой процент отказов в американской визе имеют граждане Узбекистана – 68,06%.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Templar 10.12.2019 в 12:27:02   # 736635
Если статистика верная, то нормально. Я наслышан, что львиному большинству заявок отказывают.
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  Джимбо 10.12.2019 в 16:56:21   # 736650
А в чем причина то? почему отказывают?
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  Aлекс 10.12.2019 в 17:06:11   # 736653
Цитата: Джимбо от 10.12.2019 10:56:21
А в чем причина то? почему отказывают?
Причину не говорят. Неплохо надо сказать зарабатывают, за подачу одной визы около 100$ заплатить
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  старик 10.12.2019 в 17:28:45   # 736660
Великие не снизойдут до мотивации своих поступков: отказано и все тут.
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