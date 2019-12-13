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В мире
Анти Грета
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danilov 13 Декабря 2019 в 11:31:39
Комментарии, по рейтингу, по дате
  NBE 13.12.2019 в 13:10:27   # 736831
Все так смешение нации - это хорошо, вот отец Изабеллы иранец, дочка у него и умница и красавица. Конечно преступникам и насильникам место в тюрьме. А у Гретты кажись родители страшные лесбиянки...
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  Yerla 13.12.2019 в 14:14:38   # 736842
ничо такая .. через два года напишу : "ЯП это самое"
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  МарычЪ 13.12.2019 в 14:48:14   # 736844
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  Джимбо 13.12.2019 в 18:03:26   # 736854
Ну ей тоже нужно дать выступить на заседании ООН. Все сми покажут - известность придет. Ей конечно не хватает маниакальной внешности Тумберг, но зато станет секс символом. А политика продолжит мировой курс на смешивание.
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  GoodZone 13.12.2019 в 19:04:37   # 736855
Цитата: Джимбо от 13.12.2019 12:03:26
Ну ей тоже нужно дать выступить на заседании ООН. Все сми покажут - известность придет. Ей конечно не хватает маниакальной внешности Тумберг, но зато станет секс символом. А политика продолжит мировой курс на смешивание.

Она не в тренде, да еще и против ЛГБТ, феминисток и мигрантов - шансов против Тунберг нет почти и слишком здраво рассуждает... да еще и ЕС ей не угодил... так и останется на задворках мировой общественности, впрочем как и грета...
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