Анти Грета

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danilov 13 Декабря 2019 в 11:31:39
Политическая активистка из Швеции Изабелла Нильссон Ярванди, которую называют «анти-Гретой», имея в виду Грету Тунберг, дала первое интервью российским СМИ pic.twitter.com/xqcPBfHSEV— IZ.RU (@izvestia_ru) December 11, 2019
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Джимбо от 13.12.2019 12:03:26
Ну ей тоже нужно дать выступить на заседании ООН. Все сми покажут - известность придет. Ей конечно не хватает маниакальной внешности Тумберг, но зато станет секс символом. А политика продолжит мировой курс на смешивание.
Ну ей тоже нужно дать выступить на заседании ООН. Все сми покажут - известность придет. Ей конечно не хватает маниакальной внешности Тумберг, но зато станет секс символом. А политика продолжит мировой курс на смешивание.
Она не в тренде, да еще и против ЛГБТ, феминисток и мигрантов - шансов против Тунберг нет почти и слишком здраво рассуждает... да еще и ЕС ей не угодил... так и останется на задворках мировой общественности, впрочем как и грета...