В Турции прошли протесты против давления на уйгуров в Китае

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danilov 26 Декабря 2019 в 09:26:50
В районе Адапазары провинции Сакарья перед мечетью «Ага» после пятничной молитвы собрались граждане с плакатами: «Нет насилию в Восточном Туркестане» и «Возвысь голос за Восточный Туркестан».
Член правления молодежного крыла Фонда защиты прав и свобод человека и гуманитарной помощи (İHH) Турции Сакарьи Хасан Шенгюль осудил политику ассимиляции и устрашения представителей меньшинств в Китае.
Шенгюль сообщил, что на мусульман оказывают физическое и психологическое давление, а в ряде случаев убивают.
Представитель İHH отметил, власти Китая создали в Восточном Туркестане 16 концентрационных лагерей, в которых сегодня содержатся по одну члену почти каждой семьи уйгуров. В основном это мужчины в возрасте 20-40 лет. В этих лагерях их заставляют менять религию и принимать идеологию коммунистической партии КНР.
Схожие акции 20 декабря прошли и в других провинциях Турции, в том числе в Коджаэли, Дюздже, Бартыне и Карабюке.
https://www.aa.com.tr/ru
Комментарии, по рейтингу, по дате
вышеотписавшемуся
фундаменталисты, ассимилируют? ты вообще думаешь что пишешь? тебя потомки твои не проклянут?
Цитата: arhar от 26.12.2019 04:25:00я полностью за китайских казахов, и если Китай разрешит и Казахстан всех их примет, я только за. Но радикалам - фундаменталистам место только на небесах, это опасное и тупое направление, которое против всех достижении цивилизации, против другой веры, против свободы. Когда их много, они страну могут отправить в первобытное общество, много таких примеров среди африканских стран. Так что любой фундаменталист (без разницы казах он или кто нибудь другой) должен быть отправлен сразу на небеса.
когда они разделаются с ними, тогда они возьмутся за нас более основательно, но для нас будет уже поздно.
вышеотписавшемуся
фундаменталисты, ассимилируют? ты вообще думаешь что пишешь? тебя потомки твои не проклянут?
когда они разделаются с ними, тогда они возьмутся за нас более основательно, но для нас будет уже поздно.
вышеотписавшемуся
фундаменталисты, ассимилируют? ты вообще думаешь что пишешь? тебя потомки твои не проклянут?
они делают и будут делать то что считают нужным .. и все нах ..
х*ли из за этой новости срач то устраивать ?