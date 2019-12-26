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В мире
В Турции прошли протесты против давления на уйгуров в Китае
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danilov 26 Декабря 2019 в 09:26:50
В ряде провинций Турции прошли акции протеста против давления на мусульман в Восточном Туркестане.

В районе Адапазары провинции Сакарья перед мечетью «Ага» после пятничной молитвы собрались граждане с плакатами: «Нет насилию в Восточном Туркестане» и «Возвысь голос за Восточный Туркестан».

Член правления молодежного крыла Фонда защиты прав и свобод человека и гуманитарной помощи (İHH) Турции Сакарьи Хасан Шенгюль осудил политику ассимиляции и устрашения представителей меньшинств в Китае.

Шенгюль сообщил, что на мусульман оказывают физическое и психологическое давление, а в ряде случаев убивают.

Представитель İHH отметил, власти Китая создали в Восточном Туркестане 16 концентрационных лагерей, в которых сегодня содержатся по одну члену почти каждой семьи уйгуров. В основном это мужчины в возрасте 20-40 лет. В этих лагерях их заставляют менять религию и принимать идеологию коммунистической партии КНР.

Схожие акции 20 декабря прошли и в других провинциях Турции, в том числе в Коджаэли, Дюздже, Бартыне и Карабюке.

https://www.aa.com.tr/ru
Комментарии, по рейтингу, по дате
  NBE 26.12.2019 в 09:54:05   # 737502
В основном из за бузатеров-уйгуров, которые спокойно не могут жить, казахи получают от китайского правительства. Казахи в основном нация неконфликтная, конечно и среди казахов есть мусульмане - фундаменталисты. Но против Китая это меньше чем дробинка, ему сейчас никто не указ. Надеюсь они просто переучат казахов стать китайцами (то есть полностью ассимилируют), а не уничтожат (2 вариант от китайцев то же можно ожидать).
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  arhar 26.12.2019 в 10:25:00   # 737504
когда они разделаются с ними, тогда они возьмутся за нас более основательно, но для нас будет уже поздно.
вышеотписавшемуся
фундаменталисты, ассимилируют? ты вообще думаешь что пишешь? тебя потомки твои не проклянут?
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  NBE 26.12.2019 в 10:34:17   # 737505
Цитата: arhar от 26.12.2019 04:25:00
когда они разделаются с ними, тогда они возьмутся за нас более основательно, но для нас будет уже поздно.
вышеотписавшемуся
фундаменталисты, ассимилируют? ты вообще думаешь что пишешь? тебя потомки твои не проклянут?
я полностью за китайских казахов, и если Китай разрешит и Казахстан всех их примет, я только за. Но радикалам - фундаменталистам место только на небесах, это опасное и тупое направление, которое против всех достижении цивилизации, против другой веры, против свободы. Когда их много, они страну могут отправить в первобытное общество, много таких примеров среди африканских стран. Так что любой фундаменталист (без разницы казах он или кто нибудь другой) должен быть отправлен сразу на небеса.
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  Yerla 26.12.2019 в 10:52:46   # 737507
да китайцам вообще пох*й .. пусть хоть в Стамбуле или в Анкаре собираются .. хоть сто ТЫЩную толпу соберут ..

они делают и будут делать то что считают нужным .. и все нах ..

х*ли из за этой новости срач то устраивать ?
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  jumanjiqz 26.12.2019 в 15:43:54   # 737558
Я слышал что Восточный Туркестан это исламское радикальное движение какое-то, короче террористы. А с чего все началось!? Говорят что в 2014 году люди в масках с ножами напали на пассажиров на вокзале в Куньмине, около 30-ти убитых и более сотни раненых, и из-за этого началось притеснение мусульман в СУАРе. Если бы у нас подобное произошло, думаю реакция наших властей и наших граждане были бы аналогичными!?
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