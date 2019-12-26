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В Севастополь прибыл поезд из С.-Петербурга
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danilov 26 Декабря 2019 в 10:42:14
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Pole13 26.12.2019 в 12:10:32   # 737529
Красивый мост!
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  строитель 26.12.2019 в 12:40:27   # 737531
Мосфильм рулит
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  GoodZone 26.12.2019 в 13:39:01   # 737535
Реально, россияне большое дело сделали. И дело даже не в мосте, мост - это символ объединения, надежды, улучшения, становления, независимости! Рад за них, могут!
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  старик 26.12.2019 в 14:18:57   # 737541
Цеэвропэйци все пыжатся.
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  КЕДЫ 26.12.2019 в 17:00:49   # 737572
Zbs
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