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В Севастополь прибыл поезд из С.-Петербурга
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danilov 26 Декабря 2019 в 10:42:14
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Pole13
26.12.2019 в 12:10:32
# 737529
Красивый мост!
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строитель
26.12.2019 в 12:40:27
# 737531
Мосфильм рулит
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GoodZone
26.12.2019 в 13:39:01
# 737535
Реально, россияне большое дело сделали. И дело даже не в мосте, мост - это символ объединения, надежды, улучшения, становления, независимости! Рад за них, могут!
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старик
26.12.2019 в 14:18:57
# 737541
Цеэвропэйци все пыжатся.
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КЕДЫ
26.12.2019 в 17:00:49
# 737572
Zbs
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