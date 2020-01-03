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В мире
ООН просит землян не покупать новые джинсы, не доносив старые
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Гость 02 Января 2020 в 12:57:58
В программе ООН по окружающей среде (ЮНЕП) советуют не покупать новые джинсы, не доносив старые. Ведь с учётом сбора хлопка, производства, транспортировки, чтобы сшить одну пару джинсов, потребуется почти четыре тысячи литров воды, сообщают в организации.

При стирке вещей в воздух также попадают микрочастицы пластика и других токсичных веществ, которые загрязняют наши водоёмы и питьевую воду. 20% загрязнителей воды это отходы текстильной промышленности.

В ЮНЕП подсчитали, что в среднем, прежде чем выбросить одежду, житель Земли надевает её десять раз. Однако в последнее время спрос на предметы одежды растёт на 2% в год. И сейчас люди надевают её меньшее количество раз, чем в начале двухтысячных годов.
Почему это важно знать. Дефицит воды в Казахстане, как и во всём мире, растёт. К 2040 году мы можем стать страной с очень высоким уровнем водного стресса. Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель комитета по водным ресурсам Арман Турлубек: "Речной сток нашей страны в 60-х годах составлял 120 км3, тогда как сейчас он составляет 100 км3, а к 25 году прогнозируется уменьшение стока до 80 км3", написал он.
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  КЕДЫ 03.01.2020 в 12:09:55   # 737874
Пох
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  ИНКВИЗИТОР 03.01.2020 в 16:52:26   # 737876
Это тот самый Арман Турлубек который скомуниздил фото работы чистомена вместе с текстом поста и выдал его работу за свою? Да да тот самый
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  Ал 03.01.2020 в 17:06:36   # 737877
Цитата: ИНКВИЗИТОР от 03.01.2020 10:52:26
Это тот самый Арман Турлубек который скомуниздил фото работы чистомена вместе с текстом поста и выдал его работу за свою? Да да тот самый
Quote:
Чистомэн обвинил казахстанского чиновника в плагиате
...
Подробнее: https://tengrinews.kz/story/chistomen-obvinil-kazahstanskogo-chinovnika-v-plagiate-387898/
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  Che 03.01.2020 в 17:40:58   # 737879
"Я донашиваю свои старые, а потом старые своего брата". Так, что ООН, казахи в теме
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  shlenchak 03.01.2020 в 17:46:28   # 737880
Бля пзц че за дичь, т.е. сначала поставить фильтра на заводы, не выбрасывать токсины в океан и реки, не разливать ГСМ в океанах это уже устаревшие меры, вся проблема в джинсах?! Да вы ебанулись в конец, как насчет запретить частным автомобилям выезжать в город раз в неделю? Это больше эффекта даст нежели люди перестанут носить джинсы!!
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  Templar 03.01.2020 в 18:57:55   # 737881
Коррупцию, выбросы отходов, выхлопы по всей планете искорените сначала. От них куда больше вреда, чем от джинсов.
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  DITRX 03.01.2020 в 21:07:13   # 737882
А я то думал джинсы из Китая или Кыргызстана привозят. Так что не наши проблемы.
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  Saturn 03.01.2020 в 22:06:10   # 737885
Цитата: ИНКВИЗИТОР от 03.01.2020 10:52:26
Это тот самый Арман Турлубек который скомуниздил фото работы чистомена вместе с текстом поста и выдал его работу за свою? Да да тот самый

Бюджета им мало, теперь чужие посты воруют
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