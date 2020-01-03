ООН просит землян не покупать новые джинсы, не доносив старые

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Гость 02 Января 2020 в 12:57:58
При стирке вещей в воздух также попадают микрочастицы пластика и других токсичных веществ, которые загрязняют наши водоёмы и питьевую воду. 20% загрязнителей воды это отходы текстильной промышленности.
В ЮНЕП подсчитали, что в среднем, прежде чем выбросить одежду, житель Земли надевает её десять раз. Однако в последнее время спрос на предметы одежды растёт на 2% в год. И сейчас люди надевают её меньшее количество раз, чем в начале двухтысячных годов.
Почему это важно знать. Дефицит воды в Казахстане, как и во всём мире, растёт. К 2040 году мы можем стать страной с очень высоким уровнем водного стресса. Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель комитета по водным ресурсам Арман Турлубек: "Речной сток нашей страны в 60-х годах составлял 120 км3, тогда как сейчас он составляет 100 км3, а к 25 году прогнозируется уменьшение стока до 80 км3", написал он.
Комментарии, по рейтингу, по дате
ИНКВИЗИТОР 03.01.2020 в 16:52:26 # 737876
Цитата: ИНКВИЗИТОР от 03.01.2020 10:52:26Quote:
Это тот самый Арман Турлубек который скомуниздил фото работы чистомена вместе с текстом поста и выдал его работу за свою? Да да тот самый
Это тот самый Арман Турлубек который скомуниздил фото работы чистомена вместе с текстом поста и выдал его работу за свою? Да да тот самый
Чистомэн обвинил казахстанского чиновника в плагиате
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Подробнее: https://tengrinews.kz/story/chistomen-obvinil-kazahstanskogo-chinovnika-v-plagiate-387898/
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kz
...
Подробнее: https://tengrinews.kz/story/chistomen-obvinil-kazahstanskogo-chinovnika-v-plagiate-387898/
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kz
Цитата: ИНКВИЗИТОР от 03.01.2020 10:52:26
Это тот самый Арман Турлубек который скомуниздил фото работы чистомена вместе с текстом поста и выдал его работу за свою? Да да тот самый
Это тот самый Арман Турлубек который скомуниздил фото работы чистомена вместе с текстом поста и выдал его работу за свою? Да да тот самый
Бюджета им мало, теперь чужие посты воруют