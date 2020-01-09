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Что будет если не прививаться от кори
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danilov 09 Января 2020 в 09:05:18
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Пастафариан
09.01.2020 в 09:26:38
# 738341
Зачморили всю Африку,и, теперь переживают, подкидывают мелочь , лицемеры, бл.ть
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alterside
09.01.2020 в 09:58:26
# 738346
Мда у них возможности нет прививаться а у нас антипрививочники глотки себе рвут когда им говоришь что это нужно
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