Причиной вспышки пневмонии в китайском Ухане назвали новый вид вируса

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danilov 09 Января 2020 в 12:32:51
Вспышку вирусной пневмонии неизвестного происхождения в китайском Ухане вызвал новый вид коронавируса, сообщает РИА "Новости".
"После испытаний методом нуклеиновой кислоты было выявлено 15 подтверждённых случаев заболевания новым видом коронавируса. Специалисты предварительно установили, что причиной случаев заболевания этой неизвестной вирусной пневмонией стал новый вид коронавируса", – говорится в сообщении Центрального телевидения Китая.
Эксперты добавили, что требуется дальнейшее эпидемиологическое расследование и исследование клинических проявлений заболевания.
В конце декабря появились сообщения о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в провинции Хубэй. Специальная комиссия управления здравоохранения Уханя заявила, что происхождение вспышки вирусной пневмонии остаётся неизвестным.
На 5 января в городе было выявлено 59 случаев заболевания вирусной пневмонией, семь человек находились в тяжёлом состоянии. Под наблюдением медиков находятся ещё 163 человека, которые имели тесный контакт с больными.
Эпидемиологическое расследование показало, что некоторые пациенты работали на местном рынке морепродуктов. На данный момент явных признаков того, что заболевание передаётся от человека к человеку, не выявлено, летальных случаев не было.
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