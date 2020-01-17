Казахстан занял последнее место в рейтинге лучших стран для воспитания детей

Рейтинг "Лучших стран для воспитания детей" 2020 года основывается на глобальном опросе, а также из совокупности баллов за восемь различных показателей: забота о правах человека, уважение к семье, среда для достижения гендерного равенства, уровень счастья, равенство доходов, уровень безопасности, развитость государственного образования и системы здравоохранения.