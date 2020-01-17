Казахстан занял последнее место в рейтинге лучших стран для воспитания детей

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danilov 17 Января 2020 в 09:34:46
В пятерку лучших стран рейтинга вошли: Дания, Швеция, Норвегия, Канада и Нидерланды. С 6-го по 10-е места заняли: Финляндия, Швейцария, Новая Зеландия, Австралия и Австрия.
Весь список https://www.usnews.com/news/best-countries/best-raising-children
Комментарии, по рейтингу, по дате
Все мы гости 17.01.2020 в 10:07:20 # 739015
Рейтинг "Лучших стран для воспитания детей" 2020 года основывается на глобальном опросе, а также из совокупности баллов за восемь различных показателей: забота о правах человека, уважение к семье, среда для достижения гендерного равенства, уровень счастья, равенство доходов, уровень безопасности, развитость государственного образования и системы здравоохранения.
единственный показатель из перечисленных которое зависит от народа это: уважение к семье, остальное все зависит от государства. И если оценивать только по этому показателю Казахстан несомненно занял бы 1 место!
В пятерку лучших стран рейтинга вошли: Дания, Швеция, Норвегия, Канада и НидерландыЭто там где дети на уроках 1-2 классов учатся гондоны на член надевать? Все ясно с этим рейтингом! Этим гейропейцам и не снились такие воспитанные детки как в Казахстане.
Это, кстати, не для красного словца, а буквально. Хотя не представляю, как они это делают чисто физиологически. Может, всё-таки на манекен. Мои друзья пошли с протестом в школу, когда ребёнок-первоклассник принёс домой картинку, где показана вагина, пенис и все стадии их соприкосновения во всех подробностях. Так их обозвали отсталыми, типа, понаехали тут , и заявили, что во втором классе будут практические занятия, как надевать презерватив