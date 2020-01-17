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В мире
Казахстан занял последнее место в рейтинге лучших стран для воспитания детей
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danilov 17 Января 2020 в 09:34:46
Рейтинг "Лучших стран для воспитания детей" 2020 года основывается на глобальном опросе, а также из совокупности баллов за восемь различных показателей: забота о правах человека, уважение к семье, среда для достижения гендерного равенства, уровень счастья, равенство доходов, уровень безопасности, развитость государственного образования и системы здравоохранения.
В пятерку лучших стран рейтинга вошли: Дания, Швеция, Норвегия, Канада и Нидерланды. С 6-го по 10-е места заняли: Финляндия, Швейцария, Новая Зеландия, Австралия и Австрия.

Весь список https://www.usnews.com/news/best-countries/best-raising-children
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Konstant 17.01.2020 в 10:05:59   # 739014
Все журналы и гэйропейцы как обычно
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  Все мы гости 17.01.2020 в 10:07:20   # 739015
Лучшие страны естественно это там где ростят не пойми хер кого из детей.
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  Софруджу 17.01.2020 в 13:11:11   # 739035
С условиями для воспитания детей у нас, конечно, сильно так себе. И материальное положение, и стремительно несущееся к полному краху образование, и здравоохранение, при котором детки умирают от ветрянки. Но, честно говоря, как-то именно перечисленным странам я не завидую. Так все ужасы нынешнего реформирования образования позаимствованы именно из Финляндии. Ну, уж а где дети говорят: "Мама-папа, я не мальчик, я девочка", а родители меняют им пол. Где в 1 классе рассказывают что могут делать меж собой дяденька и тётенька, а также запросто дяденька и дяденька. Нет уж, увольте
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  Druid 17.01.2020 в 15:03:30   # 739052
Конечно, самое лучшее воспитание это когда лишают родителей родительских прав и отбирают детей за повышения голоса или по кляузе соседей, далее воспитывают в приютах ити приемных семьях. Куда нам до их уровня воспитания
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  jumanjiqz 17.01.2020 в 15:24:26   # 739054
Есть сомнения в достоверности данного сайта делающие рейтинги по разным критериям стран мира, тут только ТОП 73-ки стран мира показывают! Но тем не менее, думаю это достижением нашей страны! Из 251 стран мира оказаться в 73-ке, хоть и на последнем месте именно по воспитанию детей! Зато по рейтингу «Лучшие страны для путешествий в одиночку» не на последнем месте, вот только у меня возникает вопрос, что в этом рейтинге делает Бразилия, не думаю что там так безопасно!?
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  X-Daemon 17.01.2020 в 17:46:01   # 739067
Quote:
Рейтинг "Лучших стран для воспитания детей" 2020 года основывается на глобальном опросе, а также из совокупности баллов за восемь различных показателей: забота о правах человека, уважение к семье, среда для достижения гендерного равенства, уровень счастья, равенство доходов, уровень безопасности, развитость государственного образования и системы здравоохранения.

единственный показатель из перечисленных которое зависит от народа это: уважение к семье, остальное все зависит от государства. И если оценивать только по этому показателю Казахстан несомненно занял бы 1 место!
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  старик 17.01.2020 в 17:58:45   # 739069
Quote:
В пятерку лучших стран рейтинга вошли: Дания, Швеция, Норвегия, Канада и Нидерланды
Это там где дети на уроках 1-2 классов учатся гондоны на член надевать? Все ясно с этим рейтингом! Этим гейропейцам и не снились такие воспитанные детки как в Казахстане.
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  Софруджу 17.01.2020 в 18:18:15   # 739075
Это там где дети на уроках 1-2 классов учатся гондоны на член надевать?

Это, кстати, не для красного словца, а буквально. Хотя не представляю, как они это делают чисто физиологически. Может, всё-таки на манекен. Мои друзья пошли с протестом в школу, когда ребёнок-первоклассник принёс домой картинку, где показана вагина, пенис и все стадии их соприкосновения во всех подробностях. Так их обозвали отсталыми, типа, понаехали тут , и заявили, что во втором классе будут практические занятия, как надевать презерватив
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