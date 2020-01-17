Снижение рождаемости в Китае
danilov 17 Января 2020 в 11:56:07
Национальное бюро статистики КНР подведет итоги не только экономического развития и даст оценку темпов роста ВВП за 2019 год, но и опубликует данные по демографической ситуации, самым интересным из которых будет показатель рождаемости. В китайских соцсетях с ноября гуляет оценка о том, что количество новорожденных в Китае по итогам года составит 11 млн. младенцев, что на 27% меньше, чем в 2018 году и вообще самое низкое значение показателя с 1980 года.