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В мире
2019 - nCoV Онлайн
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danilov 27 Января 2020 в 09:16:20
Реальные цифры на данный момент по количеству заболевших и умерших от пневмонии вызванной коронавирусом "2019 - nCoV" в странах мира


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Комментарии, по рейтингу, по дате
  ИНКВИЗИТОР 27.01.2020 в 10:38:53   # 739793
А у нас нет вируса или еще он неперерос в эпидемию???
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