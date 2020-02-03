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В мире
РФ передала странам ЕАЭС и СНГ средства для диагностики коронавируса
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KAN13 03 Февраля 2020 в 14:44:35
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Россия на безвозмездной основе передала странам-членам Евразийского экономического союза и СНГ средства для лабораторной диагностики нового коронавируса 2019-nCoV, которые были разработаны ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, сообщается на сайте службы.
Сообщается, что ранее необходимое количество российских тест-систем для определения коронавируса нового типа было передано в Армению, Белоруссию, Казахстан и Узбекистан.

"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в целях оказания помощи странам-членам ЕАЭС и СНГ в недопущении завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на безвозмездной основе передаёт странам партнерам средства лабораторной диагностики нового коронавируса 2019-nCoV разработанные ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора", - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Подчеркивается, что ожидается поставка средств лабораторной диагностики коронавируса в Киргизию и Таджикистан.

https://ria.ru/20200203/1564175508.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 03.02.2020 в 18:40:55   # 740214
Новость меркнет на фоне вояжа Помпео.
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  kkafp 03.02.2020 в 19:49:31   # 740220
Получили средства диагностики, теперь ожидаем информацию о количестве инфицированных.
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  Mikado 03.02.2020 в 21:42:47   # 740225
Цитата: kkafp от 03.02.2020 13:49:31
Получили средства диагностики, теперь ожидаем информацию о количестве инфицированных.


Еще бы не получилось как с инсулиновыми шприц-ручками.
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  KapitanNemo 03.02.2020 в 21:56:50   # 740232
И опять бесплатно! Деньги что ли не нужны?
Помнится российские вакцины остановили распространение вируса Эболы.
Даже Бардак Обама вынужден был признать вклад России в мировую противо эпидемиологическую безопасность.
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