РФ передала странам ЕАЭС и СНГ средства для диагностики коронавируса

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
KAN13 03 Февраля 2020 в 14:44:35
Сообщается, что ранее необходимое количество российских тест-систем для определения коронавируса нового типа было передано в Армению, Белоруссию, Казахстан и Узбекистан.
"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в целях оказания помощи странам-членам ЕАЭС и СНГ в недопущении завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на безвозмездной основе передаёт странам партнерам средства лабораторной диагностики нового коронавируса 2019-nCoV разработанные ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора", - говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Подчеркивается, что ожидается поставка средств лабораторной диагностики коронавируса в Киргизию и Таджикистан.
https://ria.ru/20200203/1564175508.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: kkafp от 03.02.2020 13:49:31
Получили средства диагностики, теперь ожидаем информацию о количестве инфицированных.
Получили средства диагностики, теперь ожидаем информацию о количестве инфицированных.
Еще бы не получилось как с инсулиновыми шприц-ручками.
KapitanNemo 03.02.2020 в 21:56:50 # 740232
Помнится российские вакцины остановили распространение вируса Эболы.
Даже Бардак Обама вынужден был признать вклад России в мировую противо эпидемиологическую безопасность.