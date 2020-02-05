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В мире
Грипп против короновируса
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danilov 05 Февраля 2020 в 18:27:46
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 05.02.2020 в 19:28:02   # 740435
Ну америкосы и раскачали эту тему, а теперь ее подхватили все.
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  KapitanNemo 05.02.2020 в 21:29:48   # 740450
От гриппа каждый год умирают 200 тыс. человек и это как обычное дело, без паники воспринимается.
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