50,5 тысячи экс-казахстанцев получили гражданство России в прошлом году

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danilov 11 Февраля 2020 в 12:49:55
Как сообщается в сведениях «Отдельные показатели миграционной ситуации в Российской Федерации», за январь-декабрь прошлого года в отношении 50492 бывших казахстанцев принято решение о приобретении гражданства РФ. Казахстан – вторая страна-поставщик новых граждан после Украины (299 422 человек).
14450 казахстанцев получили вид на жительство и 48901 – разрешение на временное проживание (предшествует ВЖ и собственно гражданству).
На миграционный учет в прошлом году встали 762 тысячи казахстанцев, из них почти 91 тысяча человек – на учебу, 132,6 тысяч – на работу.
https://camonitor.kz/34165-505-tysyach-eks-kazahstancev-poluchili-grazhdanstvo-rossii-v-proshlom-godu.html
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Практичный 11.02.2020 в 13:37:43 # 740901