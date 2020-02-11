 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
В мире
50,5 тысячи экс-казахстанцев получили гражданство России в прошлом году
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 11 Февраля 2020 в 12:49:55
Более 10% получивших российское гражданство в 2019 году – бывшие казахстанцы.

Как сообщается в сведениях «Отдельные показатели миграционной ситуации в Российской Федерации», за январь-декабрь прошлого года в отношении 50492 бывших казахстанцев принято решение о приобретении гражданства РФ. Казахстан – вторая страна-поставщик новых граждан после Украины (299 422 человек).

14450 казахстанцев получили вид на жительство и 48901 – разрешение на временное проживание (предшествует ВЖ и собственно гражданству).

На миграционный учет в прошлом году встали 762 тысячи казахстанцев, из них почти 91 тысяча человек – на учебу, 132,6 тысяч – на работу.

https://camonitor.kz/34165-505-tysyach-eks-kazahstancev-poluchili-grazhdanstvo-rossii-v-proshlom-godu.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Dior 11.02.2020 в 13:27:59   # 740896
Из-за хорошей жизни уезжают. Так сказать жиру бесятся
поощрить (5) | покарать
  Практичный 11.02.2020 в 13:37:43   # 740901
Цены на все равняют на Россию,значит надо зарабатывать как в России. Вот и едут.
поощрить (1) | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь