Немецкий суд разрешил Tesla вырубить 92 гектара леса под Берлином для "гигафабрики"

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danilov 25 Февраля 2020 в 11:26:37
Федерация промышленников Германии и федеральный министр экономики приветствовали вердикт суда.
Несколько дней назад в суд с жалобой обратились две природоохранные организации с требованием остановить работы по спиливанию леса на территории, где компания Илона Маска собирается построить свою первую европейскую “гигафабрику”. По мнению активистов, будущий завод несет угрозу местной дикой природе и водоемам. На время разбирательства суд приказал остановить все работы.
Всего для завода Tesla купила в Грюнхайде 300 гектаров земли. Официального разрешения на строительство компания еще не получила. Автопроизводитель обещал, что переселит летучих мышей, рептилий и колонии муравьев, которых затронут работы. Кроме того, как подчеркивал Илон Маск, лес, который нужно вырубить, - “не естественный”, его посадили в свое время специально для картонной фабрики.
Новый завод, по плану, будет производить до 500.000 электрокаров в год, он обеспечит рабочие места для 12.000 человек.
https://ru.reuters.com/article/oddlyEnoughNews/idRUKBN20F2IV-ORUOE
Комментарии, по рейтингу, по дате
ИНКВИЗИТОР 25.02.2020 в 19:38:12 # 741739
Цитата: ИНКВИЗИТОР от 25.02.2020 13:38:12
От блин трагедия то какая от блин как жить то дальше а в россии чуть ли ни пол тайги скосили и всем пох...
От блин трагедия то какая от блин как жить то дальше а в россии чуть ли ни пол тайги скосили и всем пох...
Ну там де не Маск косит)