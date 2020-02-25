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В мире
Умер маршал Советского Союза Дмитрий Язов
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KAN13 25 Февраля 2020 в 12:58:40
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. В Москве скончался маршал Советского Союза Дмитрий Язов, сообщили в Минобороны.
«Двадцать пятого февраля в Москве на 96-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни Маршал Советского Союза Дмитрий Тимофеевич Язов», — говорится в заявлении ведомства.

Язов был последним из военачальников, кому присвоили звание маршал Советского Союза.
За подвиги в годы Великой Отечественной войны награжден орденом Красной Звезды.

С мая 1987-го по август 1991 года занимал пост министра обороны СССР. Под его руководством была проведена большая работа по повышению боеспособности Вооруженных сил, а также организованному выводу войск с территории Афганистана.

источник: РИА Новости
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Васяй 25.02.2020 в 14:49:45   # 741703
Земля пухом.Я при нем служил.
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  Маке0912 25.02.2020 в 16:09:10   # 741713
Я то же при нем служил.
Соболезнуем. Земля пухом.
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  КЕДЫ 25.02.2020 в 16:34:43   # 741716
я призывался при нём
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  Софруджу 25.02.2020 в 16:48:22   # 741718
Только хотел разместить эту новость . Уже кто-то разместил. Последний маршал Советского Союза
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  shlenchak 25.02.2020 в 21:53:25   # 741747
Да это человек за которого гордость берет, а не как сейчас некоторые проститутки генерал-майоры в 40 лет в мирное время
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  Ал 25.02.2020 в 23:23:53   # 741759
Quote:
Дембель стал на день короче
Спи старик, спокойной ночи
Дома ждёт тебя с тоской
Баба с пышною ...
Ящик водки, пива таз и от Язова приказ.
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