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danilov 26 Февраля 2020 в 08:58:28
Ранее представитель министерства здравоохранения Киануш Джаханпур сообщил, что число жертв коронавируса нового типа (Сovid-19) в Иране достигло 15 человек, выявлены 34 новых случаев заражения болезнью.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Ара горный 26.02.2020 в 10:16:28 # 741779
С 14:00.
Цитата: koshkoed от 26.02.2020 03:51:34
То ли наши не умеют диагностировать, то ли цмолчивают. Что-то не верится что с такой близостью у нас ни одного случая не зафиксировано
То ли наши не умеют диагностировать, то ли цмолчивают. Что-то не верится что с такой близостью у нас ни одного случая не зафиксировано
У нас не всегда диагностировать толком могут и старые заболевания. Лечат одно, а по факту проблема в другом. И всплывает это как правило когда лечение не помогает, и человек едет на обследование за границу.
Замглавы минздрава Ирана заразился коронавирусом
Это всё из за того, что Иранцев наши "научили" бороться с коррупцией?!
Цитата: Dragon от 26.02.2020 06:48:37
Quote:
Это всё из за того, что Иранцев наши "научили" бороться с коррупцией?!
Quote:
Замглавы минздрава Ирана заразился коронавирусом
Это всё из за того, что Иранцев наши "научили" бороться с коррупцией?!