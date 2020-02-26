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В мире
Замглавы минздрава Ирана заразился коронавирусом
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danilov 26 Февраля 2020 в 08:58:28
Тегеран, 25 февраля. ИРНА — Заместитель министерства здравоохранения Ирана Ирадж Харирчи сообщил, что у него зафиксирован положительный результат на коронавирус. "Хочу сообщить, что у меня коронавирус. Со вчерашнего дня у меня была температура, первоначальный анализ показал положительный результат", сказал во вторник Харирчи. Харирчи добавил, что он уже начал лечение, и выразил надежду на то, что у него падает температура.

Ранее представитель министерства здравоохранения Киануш Джаханпур сообщил, что число жертв коронавируса нового типа (Сovid-19) в Иране достигло 15 человек, выявлены 34 новых случаев заражения болезнью.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  koshkoed 26.02.2020 в 09:51:34   # 741778
То ли наши не умеют диагностировать, то ли цмолчивают. Что-то не верится что с такой близостью у нас ни одного случая не зафиксировано
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  Ара горный 26.02.2020 в 10:16:28   # 741779
И при этом гоняет по учреждениям и дает пресс-конференцию. Вот жеж гад!



С 14:00.
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  htmaker 26.02.2020 в 11:08:40   # 741784
Цитата: koshkoed от 26.02.2020 03:51:34
То ли наши не умеют диагностировать, то ли цмолчивают. Что-то не верится что с такой близостью у нас ни одного случая не зафиксировано

У нас не всегда диагностировать толком могут и старые заболевания. Лечат одно, а по факту проблема в другом. И всплывает это как правило когда лечение не помогает, и человек едет на обследование за границу.
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  Dragon 26.02.2020 в 12:48:37   # 741793
Quote:
Замглавы минздрава Ирана заразился коронавирусом


Это всё из за того, что Иранцев наши "научили" бороться с коррупцией?!
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  jumanjiqz 26.02.2020 в 13:55:38   # 741799
Цитата: Dragon от 26.02.2020 06:48:37
Quote:
Замглавы минздрава Ирана заразился коронавирусом

Это всё из за того, что Иранцев наши "научили" бороться с коррупцией?!


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  Dragon 26.02.2020 в 15:01:23   # 741803
Жопализкз, тебя задел?!
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