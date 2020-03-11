Поддержать и обнулить, Можем повторить, Бунт в тюрьме

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danilov 11 Марта 2020 в 09:58:24
Комментарии, по рейтингу, по дате
едридмадрид 11.03.2020 в 10:06:23 # 742636
Цитата: Walter от 11.03.2020 04:00:11
Россияне держитесь!
Россияне держитесь!
да там у наших соседей, основная ватная масса ( и те кто оболванен пропогондонами из раши ТВ )
сейчас в потолок ссыт от радости, что царь батюшка вместе с ними, не кидает их в трудную минуту
а некоторым, если повезёт и они доживут в нынешней России до старости, могут и увидеть как Путина выносят из кремля перед ногами и хоронят возле кремлевской стены а может и рядом с Лениным положат Путина-мумию
те кто из Совка ( СССР) помнят как по тв показывали похороны генсеков
короче вариант Брежнев 2.0
Был один такой Ленин, но там была ситуация, верхи не хотят, низы не могут и нате вам гражданская война. Заебись решение вопроса и все бы ничего, но ток них не изменилось и по сей день
едридмадрид 11.03.2020 в 10:36:56 # 742642
Цитата: Skype от 11.03.2020 04:16:04
Есть реальный кандидат с идей воплощения нормальной программой? Который думает и потом говорит. Да Путин далеко не ангел, коррупция все выше и сильнее, триллионы уходят х.з куда. А мож клоуна выбрать и все довольны будут. Он победит коррупцию и все станет просто супер.
Есть реальный кандидат с идей воплощения нормальной программой? Который думает и потом говорит. Да Путин далеко не ангел, коррупция все выше и сильнее, триллионы уходят х.з куда. А мож клоуна выбрать и все довольны будут. Он победит коррупцию и все станет просто супер.
кому ты тут "дичь втираешь" про незаменимого Путина и прочее видимо совсем в России дела пизд.....ц если из 150 миллионов россиян, нет того кто этого горе управленца заменит
вся власть сводилось к тому чтоб напрочь отбить у народа или тех кто смог бы возглавить этот народ, желание а тем более ВОЗМОЖНОСТЬ участвовать в управлении государством
завтра поставят управлять Рамзана Кадырова во главе России, такие как skype и прочие пророссийские ( российские)ватные воздыхатели на этом сайте , будут втирать что да есть минусы -НО НЕТ АЛЬТЕРНАТИВЫ
В еврейской семье трагедия - Мойше написал сочинение на тему "Я русский" и получил 5. Весь день с ним никто не разговаривает, шепчутся по углам. Вечером на стол ставят жареную курицу, Мойше пытается взять кусочек, но получает по рукам:
- Нее Мойше, теперь ты русский, ешь свою варёную картошку.
Утром Мойше собирается в школу, тянется к кожанной курточке, но получает по рукам:
- Нее Мойше, теперь ты русский, вот твой ватник и валенки.
Молча нахмурясь, Мойше одевает ватник, валенки и перед уходом останавливается на пороге и оглядев провожающих испепеляющим взглядом, выдаёт:
- Ccccука! Всего второй день русский, а вас жидов уже ненавижу!
Цитата: Софруджу от 11.03.2020 13:41:56
Безотносительно именно к этому вопросу. В 75 лет психологически , физиологически и т.д. зрелый возраст сменяется старостью. Я к тому, что Терешковой пора занимать почётные должности и не решать реальных вопросов
Безотносительно именно к этому вопросу. В 75 лет психологически , физиологически и т.д. зрелый возраст сменяется старостью. Я к тому, что Терешковой пора занимать почётные должности и не решать реальных вопросов
конкретно в этом случае она исполнила лишь партию рта. неужели Вы думаете она это придумала и озвучила?
МишкаНаСевер 11.03.2020 в 22:10:48 # 742702
Цитата: Софруджу от 11.03.2020 13:41:56
Безотносительно именно к этому вопросу. В 75 лет психологически , физиологически и т.д. зрелый возраст сменяется старостью. Я к тому, что Терешковой пора занимать почётные должности и не решать реальных вопросов
Безотносительно именно к этому вопросу. В 75 лет психологически , физиологически и т.д. зрелый возраст сменяется старостью. Я к тому, что Терешковой пора занимать почётные должности и не решать реальных вопросов
При всем своем уважении к Путину, но и он уже не мальчик, да и за 20 лет неужели из приемников попался только Медведев?