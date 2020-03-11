Поддержать и обнулить, Можем повторить, Бунт в тюрьме

Цитата: Walter от

Россияне держитесь! Россияне держитесь!

да там у наших соседей, основная ватная масса ( и те кто оболванен пропогондонами из раши ТВ )сейчас в потолок ссыт от радости, что царь батюшка вместе с ними, не кидает их в трудную минутуа некоторым, если повезёт и они доживут в нынешней России до старости, могут и увидеть как Путина выносят из кремля перед ногами и хоронят возле кремлевской стены а может и рядом с Лениным положат Путина-мумиюте кто из Совка ( СССР) помнят как по тв показывали похороны генсековкороче вариант Брежнев 2.0