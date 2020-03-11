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В мире
Поддержать и обнулить, Можем повторить, Бунт в тюрьме
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danilov 11 Марта 2020 в 09:58:24
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Walter 11.03.2020 в 10:00:11   # 742635
Россияне держитесь!да и мы тоже!
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  едридмадрид 11.03.2020 в 10:06:23   # 742636

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  Skype 11.03.2020 в 10:16:04   # 742639
Есть реальный кандидат с идей воплощения нормальной программой? Который думает и потом говорит. Да Путин далеко не ангел, коррупция все выше и сильнее, триллионы уходят х.з куда. А мож клоуна выбрать и все довольны будут. Он победит коррупцию и все станет просто супер.

Был один такой Ленин, но там была ситуация, верхи не хотят, низы не могут и нате вам гражданская война. Заебись решение вопроса и все бы ничего, но ток них не изменилось и по сей день
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  едридмадрид 11.03.2020 в 10:36:56   # 742642
Цитата: Skype от 11.03.2020 04:16:04
Есть реальный кандидат с идей воплощения нормальной программой? Который думает и потом говорит. Да Путин далеко не ангел, коррупция все выше и сильнее, триллионы уходят х.з куда. А мож клоуна выбрать и все довольны будут. Он победит коррупцию и все станет просто супер.



кому ты тут "дичь втираешь" про незаменимого Путина и прочее видимо совсем в России дела пизд.....ц если из 150 миллионов россиян, нет того кто этого горе управленца заменит

вся власть сводилось к тому чтоб напрочь отбить у народа или тех кто смог бы возглавить этот народ, желание а тем более ВОЗМОЖНОСТЬ участвовать в управлении государством

завтра поставят управлять Рамзана Кадырова во главе России, такие как skype и прочие пророссийские ( российские)ватные воздыхатели на этом сайте , будут втирать что да есть минусы -НО НЕТ АЛЬТЕРНАТИВЫ
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  Skype 11.03.2020 в 11:12:41   # 742649
Не тебе одному хочется жить. Лезть на баррикады ради шавководов со своими серунами, курильщиков и прочих "граммар-наци", которые тся-ться не умеют, как-то не тянет.
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  stasik02 11.03.2020 в 11:53:50   # 742651
Не обманул

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  stasik02 11.03.2020 в 11:54:28   # 742652
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  КЕДЫ 11.03.2020 в 13:17:32   # 742654
пока ничего не подорожало. даже в Москвабаде. как то странно даже. надо подождать наверное.
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  Skype 11.03.2020 в 13:48:45   # 742657
Анекдот.

В еврейской семье трагедия - Мойше написал сочинение на тему "Я русский" и получил 5. Весь день с ним никто не разговаривает, шепчутся по углам. Вечером на стол ставят жареную курицу, Мойше пытается взять кусочек, но получает по рукам:

- Нее Мойше, теперь ты русский, ешь свою варёную картошку.

Утром Мойше собирается в школу, тянется к кожанной курточке, но получает по рукам:

- Нее Мойше, теперь ты русский, вот твой ватник и валенки.

Молча нахмурясь, Мойше одевает ватник, валенки и перед уходом останавливается на пороге и оглядев провожающих испепеляющим взглядом, выдаёт:

- Ccccука! Всего второй день русский, а вас жидов уже ненавижу!
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  jumanjiqz 11.03.2020 в 13:50:15   # 742658
Читаю комменты, это просто праздник какой-то! Тут смотрю имеются русофобы!? Сидят, заполнили свои шаровары вонючей смесью от ненависти и бессильной злобы, и ею же кидаются в комментах! Путин и Россия им еще долго покоя давать не будет!
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  старик 11.03.2020 в 19:10:33   # 742687
Собака лает , а караван идет!
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  Софруджу 11.03.2020 в 19:41:56   # 742689
Безотносительно именно к этому вопросу. В 75 лет психологически , физиологически и т.д. зрелый возраст сменяется старостью. Я к тому, что Терешковой пора занимать почётные должности и не решать реальных вопросов
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  КЕДЫ 11.03.2020 в 22:09:31   # 742701
Цитата: Софруджу от 11.03.2020 13:41:56
Безотносительно именно к этому вопросу. В 75 лет психологически , физиологически и т.д. зрелый возраст сменяется старостью. Я к тому, что Терешковой пора занимать почётные должности и не решать реальных вопросов


конкретно в этом случае она исполнила лишь партию рта. неужели Вы думаете она это придумала и озвучила?
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  МишкаНаСевер 11.03.2020 в 22:10:48   # 742702
Цитата: Софруджу от 11.03.2020 13:41:56
Безотносительно именно к этому вопросу. В 75 лет психологически , физиологически и т.д. зрелый возраст сменяется старостью. Я к тому, что Терешковой пора занимать почётные должности и не решать реальных вопросов

При всем своем уважении к Путину, но и он уже не мальчик, да и за 20 лет неужели из приемников попался только Медведев?
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