Италия попросила Китай о помощи в борьбе с коронавирусом

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danilov 12 Марта 2020 в 10:31:34
"Эпидемиологическая ситуация в Италии сейчас крайне тяжелая. Италия внимательно изучает успешный опыт Китая в борьбе с эпидемией. Италия испытывает трудности в связи с нехваткой медицинских товаров и оборудования, надеется на то, что китайская сторона поможет решить этот крайне острый вопрос", — сказал итальянский министр.
Он добавил, что китайские эмигранты в Италии играют активную роль в работе по борьбе с распространением эпидемии, итальянская сторона и дальше будет всеми силами заботиться об их безопасности и здоровье.
В Италии зафиксированы более 10,1 тысячи случаев заражения новым типом коронавируса, 1004 человека уже выздоровели, 631 скончались. Новым коронавирусом в мире заражены уже более 100 тысяч человек, большинство выздоровели, скончались около 4 тысяч.
Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре в китайском Ухане. В Европе наиболее серьезное распространение коронавирус получил в Италии, непростая ситуация складывается также во Франции и Германии.
https://ria.ru/20200311/1568410844.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Китайцы крайне дисциплинированная нация (пока не выезжают в виде туристов за границу и не превращаются в стада жЫвотных)
Меры борьбы в первую очередь административного, логистического, организационного характера (жесткое соблюдение требований властей связанные с карантином, комендантским часом и т д)
А все народы Средиземноморья и в первую очередь итальянцы это ЛЮТЫЕ РАСПИЗДЯИ и пока не передохнёт пол страны не начнут исполнять требования
Цитата: Fototur от 12.03.2020 09:41:36
Ни разу не слышал что бы кто то предложил помощь Китаю в связи с этой заразой. А теперь просят помощи у первых и наиболее сильно пострадавших?
Ни разу не слышал что бы кто то предложил помощь Китаю в связи с этой заразой. А теперь просят помощи у первых и наиболее сильно пострадавших?
Вы не слышали, но таки помогали: от миллиардеров типа Билла Гейтса и корпораций до маленьких стран типа Белорусии
Ссылка ниже
https://thediplomat.com/2020/02/coronavirus-outbreak-what-is-the-world-doing-to-help-china/
Цитата: Fototur от 12.03.2020 09:41:36
Ни разу не слышал что бы кто то предложил помощь Китаю в связи с этой заразой. А теперь просят помощи у первых и наиболее сильно пострадавших?
Ни разу не слышал что бы кто то предложил помощь Китаю в связи с этой заразой. А теперь просят помощи у первых и наиболее сильно пострадавших?
Помогали все, даже Казахстан
Итальянские реанимации превратились в адQuote:
Врачам приходится выбирать, кого подключать к аппаратам ИВЛ https://www.mk.ru/social/2020/03/10/italyanskie-reanimacii-prevratilis-v-ad.html
два дня назад в 15:15, просмотров: 100197
Вся Италия стала «красной зоной»: премьер Конте подписал очередной указ о чрезвычайных мерах в связи с коронавирусом. Увы — поведение итальянских властей и граждан показывает: несмотря на печальный опыт Китая, они оказались совершенно не готовы к нынешнему кошмару. Хотя на подготовку у них был месяц. Реанимации переполнены, врачам приходится выбирать, кого спасать.
Итальянские реанимации превратились в ад
Сейчас в Италии от коронавируса умерли 463 человека. 7985 — заражены, из них 733 находятся в реанимации. Выздоровели 742.
Картина того, что происходит сейчас в больницах Ломбардии, один в один повторяет картину в больницах Уханя — с той разницей, что Китай собрал в Ухань со всей огромной страны десятки тысяч врачей и медсестер, которые, как вы понимаете, не имели права отказаться.
«Система здравоохранения Италии разрывается, - пишут журналисты Вfmtv https://www.bfmtv.com/international/nous-devons-privilegier-les-jeunes-face-au-coronavirus-deshopitaux-italiens-satures-et-sous-equipes-1871772.html.
...
Врачам приходится выбирать, кого подключать к аппаратам ИВЛ https://www.mk.ru/social/2020/03/10/italyanskie-reanimacii-prevratilis-v-ad.html
два дня назад в 15:15, просмотров: 100197
Вся Италия стала «красной зоной»: премьер Конте подписал очередной указ о чрезвычайных мерах в связи с коронавирусом. Увы — поведение итальянских властей и граждан показывает: несмотря на печальный опыт Китая, они оказались совершенно не готовы к нынешнему кошмару. Хотя на подготовку у них был месяц. Реанимации переполнены, врачам приходится выбирать, кого спасать.
Итальянские реанимации превратились в ад
Сейчас в Италии от коронавируса умерли 463 человека. 7985 — заражены, из них 733 находятся в реанимации. Выздоровели 742.
Картина того, что происходит сейчас в больницах Ломбардии, один в один повторяет картину в больницах Уханя — с той разницей, что Китай собрал в Ухань со всей огромной страны десятки тысяч врачей и медсестер, которые, как вы понимаете, не имели права отказаться.
«Система здравоохранения Италии разрывается, - пишут журналисты Вfmtv https://www.bfmtv.com/international/nous-devons-privilegier-les-jeunes-face-au-coronavirus-deshopitaux-italiens-satures-et-sous-equipes-1871772.html.
...
Итальянский врач опубликовал душераздирающий пост о коронавирусе
«Нас захлестнуло цунами» https://www.mk.ru/social/2020/03/11/italyanskiy-vrach-opublikoval-dusherazdirayushhiy-post-o-koronaviruse.html
вчера в 14:34, просмотров: 427731
Ситуация с коронавирусом в Италии становится все более угрожающей — 10 149 случаев заболевания, умер 631 человек. Губернаторы Ломбардии и Венето (к ним готов присоединиться Пьемонт) просят правительство ужесточить меры по модели Уханя — остановить общественный транспорт, закрыть все магазины, кроме продуктовых и аптек. Ставится вопрос о закрытии промышленных предприятий. Итальянские врачи продолжают публиковать тревожные описания происходящего в больницах.
Итальянский врач опубликовал душераздирающий пост о коронавирусе
Хирург больницы Humanitas Gavazzeni e Castelli в Бергамо, Даниэле Маккини, опубликовал в фейсбуке пост https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3395151233834056&set=a.442367822445760&type=3&theater, описывающий ситуацию с COVID-19.
...
«Нас захлестнуло цунами» https://www.mk.ru/social/2020/03/11/italyanskiy-vrach-opublikoval-dusherazdirayushhiy-post-o-koronaviruse.html
вчера в 14:34, просмотров: 427731
Ситуация с коронавирусом в Италии становится все более угрожающей — 10 149 случаев заболевания, умер 631 человек. Губернаторы Ломбардии и Венето (к ним готов присоединиться Пьемонт) просят правительство ужесточить меры по модели Уханя — остановить общественный транспорт, закрыть все магазины, кроме продуктовых и аптек. Ставится вопрос о закрытии промышленных предприятий. Итальянские врачи продолжают публиковать тревожные описания происходящего в больницах.
Итальянский врач опубликовал душераздирающий пост о коронавирусе
Хирург больницы Humanitas Gavazzeni e Castelli в Бергамо, Даниэле Маккини, опубликовал в фейсбуке пост https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3395151233834056&set=a.442367822445760&type=3&theater, описывающий ситуацию с COVID-19.
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