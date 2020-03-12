COVID-19: Рим - закрытый город

2000. Компьютеры зависнут, все остановится, ракеты запустятся, мы все умрем !2001. Сибирская язва шагает по миру, мы все умрем !2002. Вирус лихорадки Западного Нила. Мы все умрем !2003. SARS, «пурпурная смерть» из Китая. Мы все умрем !2004. Мы просто умрем.2005. Птичий грипп. Мы все умрем !2006-2008 Экономика летит в пропасть. Мы все умрем !2009. Свиной грипп. Мы все умрем !2010. ВР Oil. Гольфстрим останавливается. Мы все умрем !2012. Кончился календарь Майя. Мы все умрем !2013. Северная Корея с атомной бомбой. Мы все умрем !2014. Эбола. Мы все умрем !2015. ИГИЛ (запрещенная организация) против всех. Мы все умрем !2016. Крысиный вирус гепатита Е стал передаваться человеку. Мы все умрем !2020, Коронавирус парализовал мир. Мы все умрем !Да блядь, сдохнете вы уже все или нет ?!