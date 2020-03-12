COVID-19: Рим - закрытый город

Комментарии, по рейтингу, по дате
2001. Сибирская язва шагает по миру, мы все умрем !
2002. Вирус лихорадки Западного Нила. Мы все умрем !
2003. SARS, «пурпурная смерть» из Китая. Мы все умрем !
2004. Мы просто умрем.
2005. Птичий грипп. Мы все умрем !
2006-2008 Экономика летит в пропасть. Мы все умрем !
2009. Свиной грипп. Мы все умрем !
2010. ВР Oil. Гольфстрим останавливается. Мы все умрем !
2012. Кончился календарь Майя. Мы все умрем !
2013. Северная Корея с атомной бомбой. Мы все умрем !
2014. Эбола. Мы все умрем !
2015. ИГИЛ (запрещенная организация) против всех. Мы все умрем !
2016. Крысиный вирус гепатита Е стал передаваться человеку. Мы все умрем !
2020, Коронавирус парализовал мир. Мы все умрем !
Да блядь, сдохнете вы уже все или нет ?!
Цитата: jumanjiqz от 12.03.2020 10:11:01
2000. Компьютеры зависнут, все остановится, ракеты запустятся, мы все умрем !
2001. Сибирская язва шагает по миру, мы все умрем !
2002. Вирус лихорадки Западного Нила. Мы все умрем !
2003. SARS, «пурпурная смерть» из Китая. Мы все умрем !
2004. Мы просто умрем.
2005. Птичий грипп. Мы все умрем !
2006-2008 Экономика летит в пропасть. Мы все умрем !
2009. Свиной грипп. Мы все умрем !
2010. ВР Oil. Гольфстрим останавливается. Мы все умрем !
2012. Кончился календарь Майя. Мы все умрем !
2013. Северная Корея с атомной бомбой. Мы все умрем !
2014. Эбола. Мы все умрем !
2015. ИГИЛ (запрещенная организация) против всех. Мы все умрем !
2016. Крысиный вирус гепатита Е стал передаваться человеку. Мы все умрем !
2020, Коронавирус парализовал мир. Мы все умрем !
Да блядь, сдохнете вы уже все или нет ?!
2000. Компьютеры зависнут, все остановится, ракеты запустятся, мы все умрем !
2001. Сибирская язва шагает по миру, мы все умрем !
2002. Вирус лихорадки Западного Нила. Мы все умрем !
2003. SARS, «пурпурная смерть» из Китая. Мы все умрем !
2004. Мы просто умрем.
2005. Птичий грипп. Мы все умрем !
2006-2008 Экономика летит в пропасть. Мы все умрем !
2009. Свиной грипп. Мы все умрем !
2010. ВР Oil. Гольфстрим останавливается. Мы все умрем !
2012. Кончился календарь Майя. Мы все умрем !
2013. Северная Корея с атомной бомбой. Мы все умрем !
2014. Эбола. Мы все умрем !
2015. ИГИЛ (запрещенная организация) против всех. Мы все умрем !
2016. Крысиный вирус гепатита Е стал передаваться человеку. Мы все умрем !
2020, Коронавирус парализовал мир. Мы все умрем !
Да блядь, сдохнете вы уже все или нет ?!
по ходу с 2017 по 2019 все было збс