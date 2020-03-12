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В мире
Меньше тестов - меньше больных
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danilov 13 Марта 2020 в 17:28:25
Органы здравоохранения Стокгольма объявляют, что с сегодняшнего дня на коронавирус тестировать только пожилых людей и пациентов в больнице. Это является частью новой национальной стратегии, направленной на наиболее эффективное использование ресурсов. Другие люди, которые испытывают симптомы, зато направляются в национальную линию здравоохранения 1177 и им настоятельно рекомендуется оставаться дома, не ходить на работу и ограничивать социальные контакты.

https://www.thelocal.se/20200310/timeline-how-the-coronavirus-has-developed-in-sweden
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