Меньше тестов - меньше больных
danilov 13 Марта 2020 в 17:28:25
Органы здравоохранения Стокгольма объявляют, что с сегодняшнего дня на коронавирус тестировать только пожилых людей и пациентов в больнице. Это является частью новой национальной стратегии, направленной на наиболее эффективное использование ресурсов. Другие люди, которые испытывают симптомы, зато направляются в национальную линию здравоохранения 1177 и им настоятельно рекомендуется оставаться дома, не ходить на работу и ограничивать социальные контакты.
https://www.thelocal.se/20200310/timeline-how-the-coronavirus-has-developed-in-sweden