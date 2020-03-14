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В мире
Хуже чем в Китае
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danilov 14 Марта 2020 в 16:31:51
ВОЗ: ЕВРОПА СТАЛА ЭПИЦЕНТРОМ КОРОНАВИРУСА

ВОЗ: ТЕМПЫ ЗАРАЖЕНИЯ В ЕВРОПЕ УЖЕ ПРЕВЫШАЮТ ПИК ТЕМПОВ ЗАРАЖЕНИЙ В КИТАЕ
Комментарии, по рейтингу, по дате
  строитель 14.03.2020 в 18:03:05   # 742925
Что то думается мне что эта болячка может разорвать Европу на мелкие кусочки.
С их заебами о демократии и правах каждого гражданина они ещё полгода будут обсуждать на сколько жестко или мягко нужно реагировать и вводить ограничения.
Им нужно было начинать торопиться ещё 2 недели назад. А сейчас нужны просто драконовские тоталитарные меры направленные на права и свободы абсолютно всех.
А с этим как мы знаем в Европе полный швах.
Ну да ничего. При населении ЕС 500 млн. потерять пару десятков как от испанки чуть больше века назад думаю будет хорошей прививкой от передозировки демократией
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  Ал 14.03.2020 в 18:18:47   # 742927
Quote:
Борьба с вирусом: Дерипаска призвал объявить карантин https://www.gazeta.ru/social/2020/03/13/13003747.shtml
Дерипаска призвал немедленно закрыть Россию на полный карантин
Отдел «Общество» 14.03.202, 09:39
В России предлагают ввести карантин на 60 дней — по мнению Олега Дерипаски, нужно закрыть все границы и отменить мероприятия. Европа стала центром пандемии, так как там фиксируется наибольшее число случаев заражения. Тем временем ученые уже рассматривают перспективу жизни после COVID-19 — переболевших уже предупредили о тяжелых последствиях заболевания для организма. Большинство стран планомерно закрывает границы, в США введен общенациональный режим ЧС.
...
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  Все мы гости 14.03.2020 в 19:48:32   # 742932
Кажется баба Ванга как-то говорила про эпидемию в Европе.так???
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  Ал 14.03.2020 в 20:12:19   # 742933
Quote:
Заражение (2011) Фильм. Трейлер HD

fake love
1 месяц назад
привет из 2020, коронавирус передаёт вам ПЛАМЕННЫЙ привет
211
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  Софруджу 14.03.2020 в 21:37:50   # 742938
Это и понятно. В Китае "проклятый коммунистический режим", дисциплина, тоталитаризм и всё такое. А Европа - беспечные распи.дяи, раздолбаи
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  Dragon 15.03.2020 в 00:06:01   # 742946
Цитата: Софруджу от 14.03.2020 15:37:50
Европа - беспечные распи.дяи, раздолбаи


Ошибаетесь, они просрали СССР. Теперь эти же раздолбаи и распиздяи просирают свои страны. В частности у нас коммуняги переобулись в НурОтаР, а в Раше в Единорогов и правят как Генсеки ЦК КПСС, т.е. до траурного марша.
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  Сила 15.03.2020 в 01:51:34   # 742947
пол города в масках. Маскишоу бля))
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  KapitanNemo 15.03.2020 в 03:53:53   # 742950
Фильм Заражение почти как нынешняя ситуация, только там летучих мышей не ели. Летучая мышь укусила свинью, передала ей при укусе вирус. Потом свинью съели и пошла пандемия.

Интересно алкоголь защищает от заражения?
Уже второй день заливаю
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